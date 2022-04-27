俄軍拿下烏東數村莊 恢復攻擊馬立波市鋼鐵廠

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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭政府今天表示，俄羅斯軍隊更加深入烏克蘭東部並占領數座村莊。南部馬立波市（Mariupol）的市長幕僚則說，俄軍已恢復攻擊有軍民藏身的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

莫斯科本月稍早表示，已將侵略部隊撤離烏克蘭首都基輔（Kyiv）周邊，把軍事行動的焦點轉向占領東部頓內茨克州（Dontesk）和盧甘斯克州（Lugansk）等又稱頓巴斯（Donbas）的地區。

烏克蘭國防部表示，俄軍已把烏克蘭部隊逐出東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的大科米舒瓦哈（Velyka Komyshuvakha）和扎沃季（Zavody），並控制了頓內茨克州的扎里奇涅（Zarichne）和新托什基夫西克（Novotoshkivske）。

扎里奇涅距離區域中心克拉莫托斯克（Kramatorsk）僅50公里。本月稍早，俄軍曾攻擊克拉莫托斯克一座疏散烏東居民的火車站，導致數十人死亡。

烏克蘭國防部也示警，俄軍維持在中部札波羅熱州（Zaporizhzhia）尼日內（Nyzhnye）和奧列霍夫（Orikhiv）方向的攻勢。

烏克蘭民眾在2014年的街頭示威推翻了親莫斯科領袖，隨後克里姆林宮併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島。烏東頓內茨克州和盧甘斯克州也有部分地區被親俄分離主義分子掌控至今。

俄羅斯已宣稱，烏東攻勢將在分離主義者控制區域和克里米亞半島之間建立起陸橋。

另外，烏克蘭南部港市馬立波的市長幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）表示，俄軍已恢復攻擊戰士和若干平民藏身的亞速鋼鐵廠。

安德瑞尤申科也說，俄烏雙方今天仍未就撤離馬立波市平民達成協議。

俄國日前表示，除了亞速鋼鐵廠工業區，俄軍已經掌控了整個馬立波市。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令俄軍停止進攻鋼鐵廠，改採嚴密封鎖，「一隻蒼蠅都飛不出去」，盼減少俄軍強攻廠內地下工事造成不必要傷亡，讓守軍不戰自潰。

但安德瑞尤申科在傳訊應用程式Telegram寫道：「儘管有（蒲亭的）聲明，對亞速鋼鐵廠的空襲並未平息，沒有停火，只有一次又一次試圖攻占。」

「與此同時，亞速鋼鐵廠管理（大樓）和街道之間的區域又繼續發生街頭戰鬥。」

聯合國（UN）26日表示，蒲亭「原則」同意，讓聯合國與紅十字國際委員會（ICRC）參與從馬立波市鋼鐵廠撤離平民的工作。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110427