俄國又一挫敗 失去2023冰上曲棍球世錦賽主辦權

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事延續超過兩個月，國際冰上曲棍球總會（IIHF）今天宣布，不再讓俄國主辦2023年冰上曲棍球世界錦標賽。

這項賽事是於2018年決定由俄國主辦，原定2023年5月5日到21日在聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行。

法新社報導，國際冰上曲棍球總會在聲明中表示：「出於對所有參賽者、官員、媒體和球迷安全及福祉的擔憂，本會理事會已決定撤銷…俄羅斯的主辦權。」

國際冰上曲棍球總會先前也基於同樣理由，決定不讓俄國主辦明年的青少年世界錦標賽。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，俄國冰上曲棍球委員會成員卡門斯基（Valeri Kamensky）說：「這個決定當然不公平，雖然（我們）原本希望國際冰上曲棍球總會管理階層會表現得更成熟、開始考量這項運動的利益。」

卡門斯基還說：「真令人遺憾，總會的新主席塔迪夫（Luc Tardif）一上來就扼殺曲棍球。」

由於俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，國際冰上曲棍球總會已暫時禁止俄羅斯國家隊和球隊參加任何IIHF的比賽和活動。

國際冰上曲棍球總會下月在芬蘭召開年會，屆時將宣布接替俄國主辦2023年世錦賽的國家。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110427