強化制裁俄羅斯 加拿大擬出售外國人遭凍結資產

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（中央社記者程愛芬溫哥華26日專電）俄羅斯持續進攻烏克蘭，加拿大政府今天提交動議案，將賦予政府出售外國人被制裁和凍結資產的權力，並可將其移交給相關的受害者或用於支持重建飽受戰爭蹂躪的國家。若議案通過，加國將成為G7第一個擁有此權力的國家。

加拿大不斷強化制裁俄羅斯的力度。若這項議案獲得通過，意味因制裁俄羅斯而凍結並扣押的資金或財產，將可用於幫助烏克蘭重建，或補償那些因俄羅斯軍事侵略而受傷害的人民。

渥太華當局將要求銀行提供被聯邦政府制裁、凍結的外國資產清單，以利政府掌握扣押資產細節。

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）發表聲明指出：「我們希望擁有更多權力，不僅可以扣押沒收那些遭制裁的個人和機構的資產，也能用這筆資產來補償受害者。」

渥太華當局認為，制裁已經削弱俄羅斯的經濟，將繼續對蒲亭（Vladimir Putin）政權施壓，要讓俄羅斯付出沉重代價。

俄烏戰爭爆發，加拿大已制裁1100多名俄羅斯個人和機構，一位高級政府官員向「環球郵報」（Globe and Mail）透露，凍結的俄羅斯資產高達數千萬美元。

這項動議案將是政府預算案的一部分。眾議院將對預算案展開辯論和投票，由於執政的自由黨和在野黨新民主黨已達成合作協議，因此預算案可望於下個月投票時順利過關。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）上週在七大工業國集團（G7）財長會議提出這項議案的構想，並已與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）討論。加拿大希望其他國家能跟進採取同樣措施。

俄羅斯寡頭、前自行車冠軍馬卡洛夫 （Igor Makarov）擔心被加拿大制裁而資產凍結，日前已出脫投資加拿大石油天然氣公司Spartan Delta Corp.價值1億2150萬加幣（約新台幣27億9000萬元）的股份。

美國早在2018年就將馬卡洛夫列入制裁名單，加拿大則在今年4月19日才將他列入制裁名單。

加拿大卑詩大學國際經濟和公共政策學教授布蘭德（James Brander）指出：「雖然制裁個人和機構並不會對現況造成太大的直接影響，但具有象徵意義，以表達對俄羅斯入侵烏克蘭的憤怒，亦可能產生積極的長期影響。」（編輯：陳惠珍/黃自強）1110427