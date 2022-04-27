聯合國：蒲亭同意紅十字會助撤馬立波鋼鐵廠平民

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（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）聯合國今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「原則」同意，讓聯合國與紅十字國際委員會（ICRC）參與從烏克蘭南部馬立波鋼鐵廠撤離平民的工作。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在莫斯科與蒲亭會面時，討論到亞速鋼鐵廠（Azovstal）的情勢。經過俄軍數月包圍與轟炸，馬立波最後一批烏軍死守亞速鋼鐵廠拒撤降。

古特瑞斯與蒲亭會談後，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「後續討論會由聯合國人道事務協調廳（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）以及俄羅斯國防部進行。」

今天稍早，蒲亭告訴土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），馬立波目前沒有軍事行動在進行當中，基輔應為躲藏在亞速鋼鐵廠的人「負起責任」。

烏克蘭昨天呼籲聯合國和紅十字國際委員會參與從亞速鋼鐵廠撤離平民的行動，古特瑞斯28日預料會在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

古特瑞斯表示，他提議由俄、烏與聯合國官員組成「人道聯絡團」，設法開啟安全通道，並在結束當地敵對狀態下，確保能有效運作。

俄國昨天表示，將開啟人道走廊供平民離開亞速鋼鐵廠，但烏克蘭表示並無這類協議，並稱俄軍仍在攻擊這座工廠。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110427