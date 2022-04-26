摩爾多瓦親俄分離區遭攻擊 烏克蘭控俄製造不安

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（中央社摩爾多瓦基希涅夫26日綜合外電報導）位於烏克蘭西南部與摩爾多瓦邊界的聶斯特河沿岸地區當局今天表示，當地的廣播無線電塔與軍事單位遭到攻擊，可能與烏克蘭有關。烏克蘭則指控是俄羅斯要製造不安。

摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）位於烏克蘭與摩爾多瓦之間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。由於自蘇聯解體後，俄國在當地永久駐軍，基輔（Kyiv）方面擔心俄軍可能在此對烏國發動攻擊。

長期以來，摩爾多瓦政府一直相當關注聶斯特河沿岸地區可能導致緊張局勢升高的事件，俄羅斯入侵烏克蘭之後更是如此。

聶斯特河沿岸內政部稍早透過聲明稱：「4月26日晨間，格里戈里奧波爾斯基（Grigoriopolsky）地區的馬亞克村（Mayak）傳出2次爆炸聲，時間分別在早晨6時40分和7時5分。」

攻擊發生後，原本正在廣播俄羅斯電台訊號的2個「強大」天線故障並掉落地面，此外並無人員傷亡。與此同時，俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）引述聶斯特河沿岸地區安全委員會說法報導，首府蒂拉斯浦（Tiraspol）附近有一個軍事單位遭到「恐怖攻擊」。

事件發生後，聶斯特河沿岸地地區下令將恐攻威脅層級上調至「紅燈」，並在各城鎮設立檢查哨，晚間所有進入城鎮的車輛都必須受檢。

據塔斯社報導，聶斯特河沿岸自封的總統克拉斯諾謝利斯基（Vadim Krasnoselsky）表示：「這些攻擊的痕跡導向烏克蘭。我猜發動攻擊的人意圖把聶斯特河沿岸捲進（俄烏）衝突。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）則反控，是俄國想要在這個地區製造不安。他表示，烏克蘭會致力確保「這個地區的戰略安全」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者，上述攻擊事件引發嚴重關切，莫斯科正密切關注後續狀況。

針對連串攻擊事件，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）認為此舉意在升高緊張情勢，並譴責聶斯特河沿岸地區的「主戰派系」。

桑杜在緊急最高安全委員會會議後表示，她並無打算就過去24小時內發生的事件與克宮討論。

上週，俄羅斯一名將領說俄軍下階段計畫是要完全控制烏克蘭南部，且上述行動有助打通前往聶斯特河沿岸地區的通道。（譯者：施施/核稿：林治平）1110426