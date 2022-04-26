美矢言全力援烏抗俄 俄示警核戰風險挨批虛張聲勢

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俄國外長示警全球別低估核戰風險，被英國官員批評為「虛張聲勢」。圖為俄軍20日成功試射可攜核武的「薩爾馬特」洲際彈道飛彈。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

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（中央社基輔26日綜合外電報導）逾40國26日在德國參與防衛會談，試圖確保對烏克蘭軍援步調一致，美國矢言將「竭盡全力」援烏抗俄。另外，俄國外長示警全球別低估核戰風險，被英國官員批評為「虛張聲勢」。

● 俄稱一夜殲敵560人 烏示警俄飛彈威脅核電廠

俄羅斯國防部表示，俄國在一夜之間以飛彈、飛機和砲彈打擊烏克蘭，殲滅至少560名烏國戰士。

俄國國防部還說，俄軍的高精準長程武器摧毀了烏克蘭6座鐵路供電設施，這些鐵路被用來運送外國武器，支援頓巴斯地區（Donbas）的烏克蘭軍隊。

英國軍方則在26日的烏克蘭戰況公告中表示，俄國可能正在嘗試包圍烏克蘭東部戒備森嚴的烏軍陣地。

另外，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，俄羅斯的飛彈26日低空飛過烏克蘭南部的歐洲最大核電廠，並再度示警俄國軍隊侵略烏克蘭可能引發「核子浩劫」。

● 西方持續拚援烏 ICC檢方參與偵辦俄罪行

逾40國26日在德國參與防衛會談，試圖確保對烏克蘭軍援態度堅定且步調一致，主持會談的美國說，俄軍行徑已激起全球反對，並矢言「竭盡全力」幫助烏克蘭。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示：「全球多國團結起來，表達支持烏克蘭對抗俄羅斯帝國式侵略的決心。烏克蘭清楚相信自己能戰勝，這裡的每個人也這麼想。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）25日表示，波蘭已提供一批戰車援助烏克蘭。日本政府因應烏克蘭請求，擬援助15噸罐頭與盒裝白飯等食品，將於5月上旬以包機送至鄰國波蘭。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）26日表示，德國將同意向烏克蘭提供戰車。這顯示柏林對基輔的謹慎軍事支持政策出現明顯轉變。

另一方面，歐洲聯盟司法合作機構歐洲檢察署（Eurojust）表示，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）將加入歐盟一個調查小組，以查明烏克蘭境內可能發生的國際罪行。這將是ICC首次與某些國家採取聯合調查行動。

● 俄示警核戰風險 英批俄虛張聲勢、行動倉促

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）警告有爆發第三次世界大戰的「真實」危險，呼籲全球別低估可能爆發核戰的可觀風險，還說北大西洋公約組織（NATO）提供武器給烏克蘭，「本質上」等於是與俄國打代理人戰爭。

中國外交部發言人汪文斌說，希望有關各方保持冷靜克制。英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）則稱俄國不過是在「虛張聲勢」，「我不認為目前有情勢升高的立即風險」。

哈佩也說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）太急於在5月9日二戰勝利日之前取得某種勝果，導致俄國現在做出了非常「不可靠」的軍事決定。

哈佩表示，俄軍在部隊尚未部署完成之前，就貿然對烏克蘭東部頓巴斯地區發動攻擊，使得俄軍「失去他們原本可能掌握的優勢」。

● 烏克蘭遇襲 摩爾多瓦親俄分離區也不寧靜

位於烏克蘭西南部與摩爾多瓦邊界的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區當局26日表示，鄰近烏國邊界區域的廣播無線電塔疑似遭到攻擊，兩度傳出爆炸聲。

聶斯特河沿岸當局25日曾說，位於首府蒂拉斯浦（Tiraspol）的國家安全部辦公室似乎遭到榴彈發射器攻擊。不過，目前尚無證據顯示這2起攻擊事件互有關聯。

聶斯特河沿岸位於烏國與摩爾多瓦之間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。俄國在當地設有軍事基地，並存放約2萬噸彈藥。

● 北約軍艦將與芬蘭海軍聯合訓練

俄軍入侵烏克蘭導致芬蘭與俄國緊張情勢升高，芬蘭考慮加入以美國為首的北約。3艘北約軍艦25日抵達芬蘭西南港口土爾庫（Turku），將與芬蘭海軍聯合訓練。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）4月13日表示，芬蘭會在未來幾週決定是否申請加入北約。馬林此言讓俄羅斯怒不可遏。

● 古特瑞斯訪俄 聯大將表決安理會否決權相關決議

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）26日訪問俄羅斯首都莫斯科（Moscow）時表示，他將尋找方法盡快結束在烏克蘭的衝突。這是俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，古特瑞斯首度造訪莫斯科，預定將與蒲亭會面。

古特瑞斯之後預定從莫斯科前往烏克蘭首都基輔（Kyiv），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾批評他先去俄羅斯是個「錯誤」。

古特瑞斯25日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面時，兩人也強調透過人道走廊撤離平民的迫切需求，並重申盡快結束戰事的共同目標。

聯合國警告，今年可能會有逾800萬難民逃離烏克蘭。

另外，193個成員國的聯合國大會將於26日表決一項決議，這項決議要求安全理事會5個常任理事國，未來行使否決權必須證明具有正當性。

一位不願具名、也非五常國的大使表示，新提案直接針對擁有否決權的美國、中國、俄羅斯、法國和英國，當他們選擇否決安理會決議時，「將付出比較高的政治代價」。但批評者稱這項提案「不過是程序改革」。

● 俄國反控被烏軍攻擊 獨立媒體總編嘆俄倒退40年

和烏克蘭接壤的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod），州長25日出面指控烏軍轟擊村莊，造成2名平民受傷與好幾間房舍毀損。另一方面，在毗鄰烏克蘭的庫斯克州（Kursk），州長25日表示，俄軍在凌晨擊落兩架烏克蘭無人機。

俄羅斯近幾週持續指控烏克蘭軍隊打擊俄羅斯境內目標，包括貝爾哥羅德兩座村莊與布揚斯克（Bryansk）地區一座村莊遭受攻擊。

另外，俄羅斯獨立媒體莫斯科回聲（Echo of Moscow）廣播電台自1990年成立以來，在蒲亭眼下挑戰政府、踩著紅線生存數十載，但上個月被迫關閉。

電台總編輯維尼迪克托夫（Alexei Venediktov）說：「這個國家在各方面都倒退了一大步，對我而言，彷彿是倒退了40年。」

許多記者因擔心自身安全逃離俄羅斯，但維尼迪克托夫說他不打算離開，他表示：「假如我遭遇相同的困難，與他們走上一樣的道路，面臨同樣的制裁，人們會更加信任我。」

● 亞洲面臨停滯性通膨前景 中國上演外資大逃難

國際貨幣基金（IMF）25日說，亞洲國家和世上其他國家一樣，正遭到烏克蘭戰爭等反制力道的衝擊，不只物價上揚，成長也跟著受阻。

IMF亞太部門代理主任古德－沃爾夫（Anne-Marie Gulde-Wolf）表示：「這個區域面臨停滯性通貨膨脹前景，成長低於先前預期，通膨也較高。」IMF並呼籲各國政府將必須做出強有力的回應，從補助最受物價上漲而苦的貧窮家庭開始。

另根據國際金融協會（Institute of International Finance）最新數據，中國在上個月流失175億美元外資，創下歷史新高。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員馬永哲（Martin Chorzempa）表示：「中國對於烏克蘭衝突的模棱兩可但傾向支持俄方立場，讓人們感到緊張，各界擔心若中國幫助俄國，可能導致中方也遭到制裁。」

但地緣政治緊張情況並非外資大逃難的唯一原因，美國升息，加上中國嚴苛的防疫封鎖措施，也是嚇跑投資人的重要因素。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110426