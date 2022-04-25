布林肯稱美外交官將逐步返基輔 蒲亭似轉向掠奪領土

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英媒報導，烏軍擊沉「莫斯科號」後，蒲亭似已放棄追求和平，而將目標轉為占領更多烏國領土。圖為烏克蘭東部頓內茨克復活節時遭到攻擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社台北25日綜合外電報導）美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀聯袂訪基輔，布林肯稱美外交官將逐步返烏，奧斯汀表示烏軍備如恰當，可擊敗俄國。英媒報導，烏軍擊沉「莫斯科號」後，蒲亭似已放棄追求和平，而將目標轉為占領更多烏國領土。

● 美國務卿訪基輔 稱美外交官將逐步返回烏克蘭

布林肯和奧斯汀24日造訪基輔，為俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國首次正式訪問烏國。期間兩人表示美外交官本週將逐步重返烏國，並宣布價值7億美元的軍事援助。

法新社報導，美方是在布林肯（Antony Blinken）和奧斯汀（Lloyd Austin）離開烏克蘭領土之後，才證實這次的造訪行程。

路透社報導，國務院高階官員表示，布林肯和奧斯汀23日抵達波蘭，24日走陸路進到烏克蘭，會見烏國總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskiy）和其他官員。

奧斯汀與布林肯25日從基輔返回波蘭首都華沙。奧斯汀表示，烏克蘭只要有恰當的軍備，就可以打贏與俄羅斯的戰爭。

● 俄對美提正式外交照會 警告勿供烏更多武器

俄羅斯駐美國大使安托諾夫表示，莫斯科已警告華盛頓不要向烏克蘭運送更多武器。另外，俄國也宣布將全面開發千島群島，此舉將使俄羅斯與日本的關係更趨緊繃。

安托諾夫（Anatoly Antonov）接受國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）訪問時說：「美利堅合眾國將武器大量投入烏克蘭，我們強調這種情況令人無法接受，我們要求結束這種做法。」

安托諾夫表示，已向華盛頓送出一份正式外交照會，表達俄方的關切。

● 俄攻烏煉油廠火車站 英稱俄攻勢進展不大

俄羅斯25日宣稱，用長程飛彈擊中烏克蘭一座煉油廠和一些軍事設施。烏克蘭當局表示，俄軍攻擊中部和西部共5座火車站，文尼察州也有2鎮遇襲。英國則說，俄軍攻勢僅些微進展。

路透社報導，俄羅斯國防部表示，俄軍擊中了烏克蘭的一些軍事設施和第聶伯河（Dnipro River）附近的克列緬丘格（Kremenchuk）煉油廠。不過，烏克蘭波塔瓦州（Poltava）州長曾說過，這座煉油廠本月稍早已被摧毀。

● 烏提議舉行特別談判 拯救亞速鋼鐵廠受困軍民

烏克蘭當局表示，儘管俄羅斯總統蒲亭上週指示俄軍不須攻占烏軍在馬立波的僅存據點亞速鋼鐵廠，但俄軍仍持續炮轟；基輔已邀請俄方在當地舉行「特別談判」，以救出受困軍民。

烏國武裝部隊司令部在臉書（Facebook）發文表示，俄軍在亞速鋼鐵廠（Azovstal）一帶開火並發動「攻勢」，同時對民用基礎設施進行空襲。

馬立波（Mariupol）第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）在今天公布的受訪影片中稱，俄軍正透過空襲與砲彈猛烈轟炸鋼鐵廠。

烏國武裝部隊司令部表示，俄軍在亞速鋼鐵廠一帶發動「攻勢」。圖為20日亞速鋼鐵廠冒出濃煙。（路透社）

● 俄稱將停火讓平民撤離馬立波 烏駁未達協議

俄羅斯國防部25日宣布，將在烏克蘭港市馬立波的亞速鋼鐵廠周邊停火，好讓躲在這個工業區的平民能夠撤離。不過，烏克蘭副總理韋列舒克駁斥說，烏方未和俄國就此達成協議。

法新社報導，俄國國防部透過聲明表示，俄軍自莫斯科時間25日14時（台灣時間19時）起，單方面停止一切戰鬥，把部隊後撤保持安全距離，並確保平民能撤離。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshschuk）在社群媒體Telegram發文說：「務必要了解，人道走廊必須雙方達成協議才能開設。片面宣布開設走廊不能提供安全保障，因此不能稱為人道走廊。」

● 俄宣稱邊境擊落兩架烏克蘭無人機

俄羅斯地方官員25日說，俄軍在俄烏邊界擊落兩架烏克蘭無人機。稍早，俄羅斯通訊社引述緊急事務部說法，靠近烏國邊界的俄國城鎮布揚斯克一座大型燃料庫發生大火，原因不明。

在此同時，並無證據可以立即證明以上兩起事件有關連。

俄羅斯庫斯克（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）在通訊軟體Telegram上說：「今天清晨4時15分，俄羅斯防空部隊在與烏克蘭接壤的里爾斯基（Rylsky）地區擊落兩架烏克蘭無人機。」

● 傳歐盟準備祭聰明制裁 鎖定俄進口石油

「泰晤士報」（The Times）25日引述歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）的話報導，歐盟準備好要對俄羅斯進口石油實施「聰明制裁」。

杜姆布羅夫斯基斯說：「我們正研擬第6輪制裁方案，其中之一正在考量的方式，是採取某種形式石油禁運；當我們施加制裁時，必須以對俄施壓最大化、對我們自身損害最小化的方式來進行。」

報導指出，杜姆布羅夫斯基斯表示，制裁俄國石油的詳確細節尚未獲得同意，但可能包括分階段擺脫俄國石油，或對俄國出口石油加徵超出某種價格上限的關稅。

● 侵烏前持續增強軍備 俄2021全球軍事支出創新高

研究人員25日說，2021年全球軍事支出又見攀升，隨著俄羅斯在入侵烏克蘭前持續增強軍備，全球軍事支出再創紀錄，預料這個趨勢會繼續下去，尤其是在歐洲國家。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）報告，儘管疫情衝擊經濟，世界各國仍擴增了他們的軍備，去年全球軍事支出增加0.7%。

●怕刺激蒲亭 英長年拒絕軍援烏克蘭和制裁俄寡頭

英國媒體指出，俄羅斯2014年首度入侵烏克蘭以來，英國以怕刺激俄國總統蒲亭為由拒絕軍援烏克蘭，也不願制裁在倫敦置產的俄國寡頭，直到2個月前俄軍再次入侵才改變立場。

英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）24日報導，2014年俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）半島以來，歷任英國政府口頭上對烏克蘭表示支持，事實上做得不夠多，多次錯過挑戰蒲亭（Vladimir Putin）的機會。

● 傳蒲亭已放棄對烏和談 目標轉為掠奪土地

英國媒體報導，俄羅斯總統蒲亭原盼透過和談化解與烏克蘭的戰爭，不過烏國擊沉黑海艦隊旗艦「莫斯科號」後，蒲亭似已放棄追求和平的外交努力，並將目標轉為占領更多烏國領土。

英國金融時報（Financial Times）引述3名曾聽取蒲亭（Vladimir Putin）談話簡報的消息人士說法報導，上月俄羅斯在烏國戰場遭遇挫折後，蒲亭曾認真考慮與基輔達成和平協議，但如今他改口告訴和談相關人員，他認為和談成功機會渺茫。

1名消息人士表示：「蒲亭真的相信俄國電視媒體的說法，他一心只想大獲全勝。」

● 俄烏衝突未歇 村民盼望花開時一切終將結束

俄羅斯出兵烏克蘭屆滿兩個月，衝突迄今尚未平息。烏克蘭南部一處遭俄軍轟炸的小村莊仍有數百居民留守家園，村民拿起鏟子繼續工作，盼望花開時，一切終將結束。

63歲的勞工庫希（Vassili Kushch）說：「我必須工作。我沒有其他地方可去。」

這座村莊位於札波羅熱（Zaporizhzhia）東南方70公里，與俄烏軍隊之間的無形界線僅有幾公里之遙，俄羅斯發射的火箭每晚劃破夜空，隔天一早總會見到一片狼藉。

儘管砲聲隆隆，留下來的村民相信戰爭「很快就會結束」，「甚至沒想過」俄軍可能占領這座村莊，他們希望一切能如當地諺語所說，「花開時，一切終將結束」。（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一）1110425