英專家：蒲亭若動用核武 恐遭政變罷黜

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國知名俄羅斯研究學者蓋雷歐蒂表示，俄國總統蒲亭若為求得勝利而動用戰術核武，莫斯科可能爆發政變，他恐將像前蘇聯領導人赫魯雪夫那樣遭到罷黜。

寫過蒲亭傳記的倫敦大學學院（University College London）教授蓋雷歐蒂（Mark Galeotti），在「每日郵報」（Daily Mail）撰文指出，蒲亭的核心圈子正在縮小，風險也在升高。

他寫道，有報導指克里姆林宮高層人士擔心蒲亭入侵烏克蘭是個「災難性」錯誤，可能讓俄羅斯「注定」陷入多年孤立。

可怕的是，他們還警告，蒲亭為求勝利，可能訴諸戰術核武器。無論民族主義派或自由派，鷹派或鴿派，文官或武官，都有這樣的憂慮。

蓋雷歐蒂表示，蒲亭願意傾聽的對象所剩無幾，其中之一是聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），此公曾任俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長，其好戰程度讓蒲亭看起來像個和平主義者。

至於蒲亭其他顧問和部長大多不是蒲亭主義者（Putinists）。確實，也沒有這種東西，對他們所有人而言，他們的首要任務是保住自己的身家。

蓋雷歐蒂寫道，他們當中若有夠多的人感到被疏遠和害怕，以至準備發動叛變，那麼克里姆林宮發生政變不再是無法想像的事。

不過這需要軍隊、政府和安全部門的高層人士結成聯盟。這就是60年前發生的情況，當時赫魯雪夫（Nikolai Kruschev）在古巴飛彈危機後被推翻。蘇聯的部長和將領知道他們無法在與美國的核戰中取勝，聯合起來罷黜他們的領導人。

克里姆林宮的務實派知道，戰術核攻擊會是一場比最初入侵更大的災難。北約將被迫做出回應，中國也一樣，各方將不惜一切代價，結束蒲亭的政權。

莫斯科越來越大的異議陣營可能已準備好率先對他們的領導人採取行動，既是為了他們自己的生存，可能也為了俄羅斯本身的生存。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110424