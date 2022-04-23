北約法律顧問：西方仍未徹底認知俄羅斯威脅

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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）北大西洋公約組織軍事法律顧問謝奇拉指出，儘管人道災難頻傳，北約成員國仍有高階軍方人士不認為俄烏戰爭事關重大，甚至質疑立陶宛、波蘭等中東歐國家「仇俄」、「恐俄」。

謝奇拉提到，俄羅斯2月全面入侵烏克蘭後，西方才開始醒過來，但之前對於1990年代慘烈的車臣戰爭、莫斯科煽動摩爾多瓦內戰並軍事占領摩國部分領土至今，以及2008年俄羅斯藉故侵略喬治亞，反應都相對冷淡。

儘管這樣的說法或許不符「政治正確」，謝奇拉認為，此次西方反應較強烈，主要原因之一恐怕是烏克蘭這個大型「緩衝區」不幸被破壞。

立陶宛國家廣播電台今天刊登與謝奇拉（Joanna Siekiera）的專訪。

俄軍在烏克蘭虐殺平民、劫掠財物、惡意破壞非軍事設施，震動國際。謝奇拉指出，俄軍的行徑與蘇聯紅軍相似，俄羅斯運用恐怖手段的作戰模式可謂「歷久彌新」。她認為，俄軍毫無疑問已犯下戰爭罪，但是否構成「種族屠殺」，只有國際法庭能認定。

儘管蘇聯時期以來的俄羅斯政治宣傳強調光榮的紅軍打敗納粹德國、「解放歐洲」，近年更加強宣傳烏克蘭充滿新納粹分子，多項史料顯示，紅軍所到之處屢見大肆劫掠「戰利品」、強暴婦女、報復式虐殺平民和破壞房舍等惡行。

謝奇拉說，俄羅斯不屑國際法，公然挑釁並鄙視西方普遍價值，因為他們深信自己不會遭受國際司法制裁。包括中國和北韓等其他集權或獨裁政權正密切關注俄羅斯「能被縱容到什麼地步」，令人遺憾的是，法律有漏洞，且各國有相互牽制的利益關係，讓西方屢猶豫是否需擴大對俄制裁。

一如部分俄羅斯事務專家，謝奇拉認為西方在評估、預測俄羅斯意圖和行動時，常犯幾個錯誤：習慣預設所有行為者都是理性的、忽略西方與俄羅斯認知的「理性」可能不同；以及高估個人生命在俄羅斯社會的價值、低估俄羅斯社會的「自我優越感」和對「非我族類」的敵意。事實上，總統蒲亭（Vladimir Putin）的政策與俄羅斯社會和文化相呼應。

謝奇拉提到，西方往往對影響中東歐情勢發展的文化、政治和歷史因素一知半解，也對共產制度沒有切身體會，但對前華沙公約國家而言，何謂有特定思維和行為模式的「蘇聯人」（Homo Sovieticus），不需說明就懂。

謝奇拉預測，俄方的行為模式不會有根本改變，就算暫時撤離烏克蘭，依然會持續對周邊國家構成威脅。

儘管西方高舉人權、法治等價值，謝奇拉指出，從德國當初堅持建設連通俄羅斯的「北溪二號」天然氣管線等例子可看到，西方確實有能力「包容」莫斯科當局的惡行。（編輯：徐睿承）1110423