彭博：俄烏戰爭為殷鑑 中國犯台可能戒慎或更狠

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國媒體「彭博」（Bloomberg）專欄作家白蘭斯（Hal Brands）今天撰文說，關於中國從俄烏戰爭學到的經驗，一種論點是北京在犯台一事上會更加謹慎，另一種反而是痛下狠手。

白蘭斯表示，烏克蘭戰爭引發的最大問題之一，攸關世界另一端的緊張局勢，那就是中國會從俄國的入侵行動中汲取哪些教訓？

西方世界的觀察家希望俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）挫折連連的入侵行動能讓中國更加謹慎，並說服中國國家主席習近平不要侵略台灣。但實際上，俄烏戰爭還真有可能促使北京政府加快腳步，更嚴厲果斷地動武，以免像俄國那樣陷入困境。

白蘭斯說，中國觀察家現在必定非常仔細地探究俄烏戰場上的發展，以及全球對蒲亭發起攻擊行動的反應。關於他們從中學到的內容，有兩種互相矛盾的看法。

第一種看法獲得了美國國防部高階官員和若干分析師的認同。在這套論述中，烏克蘭戰爭會讓北京引以為戒，因為中國官員如今看到了，要征服一個為國家存亡而戰的對手有多艱難，而且中國人民解放軍已超過40年沒有參與過重大戰爭，眼見俄軍執行與現代戰爭相關的複合任務表現那麼蹩腳，可能已猛然清醒。

在這套論述中，習近平也肯定訝異於美國情報的好表現，美方情資完全不讓蒲亭在戰略上奇襲，因此給了中國一個警訊，即中國的侵略計畫也可能早早暴露出來。

此外，民主國家的制裁帶給俄國的經濟成本、俄國無端發起攻擊反讓各國團結因應，以及這場衝突製造了更大、更活躍的北大西洋公約組織（NATO），習近平想必也已注意到這些發展。

白蘭斯說，從這個有利角度來看，歐洲這場血腥戰爭可能有助於維護亞洲和平，迫使中國政府重新審視解放軍在戰時壓力下還有多大能耐、戰爭又會給北京帶來哪些後果。

上述這些當然都是西方國家官員希望習近平汲取的教訓，其中肯定反映了一些西方世界自評表現時暗藏的自我感覺良好。

第二種看法則截然不同。習近平或許已經注意到，美國和其他民主國家雖提供武器、訓練和資金給烏克蘭，卻沒有參戰。俄羅斯遭受的制裁可能也沒有嚇到中國政府，因為歐洲為了保護自己的民生，遲遲不願採取更嚴厲的措施，例如迅速停止向俄國採購能源。

況且，中國很清楚，中國作為更龐大、更複雜的經濟體，遠遠不像俄羅斯那樣容易被扼殺。

或許在習近平的觀點中，蒲亭犯的錯誤並不是決定入侵烏克蘭，而是以笨拙又不夠果斷的方式入侵，這才給了烏克蘭反擊機會，還讓美國及其盟友得以讓俄國付出代價。

這種解釋可能會把習近平推往更危險的方向，讓他以為贏得台海衝突的關鍵在於採用壓倒性的武力，包括極具威力的飛彈攻擊、協調一致的網攻、暗殺及顛覆活動，接著是毫不猶豫的大規模入侵，以便在美國等國家來得及介入之前，先擊潰台灣的抵抗力。

白蘭斯說，這裡難免會有些臆測，畢竟連最有才能的中國事務觀察家都很難摸透中國政權、瞭解習近平在想什麼。中國從俄烏戰爭學到的東西可能也會像戰事本身一樣演變，關鍵或許在於俄羅斯最終打贏或吞敗。

以上概述的兩種論點甚至也未必互相矛盾。蒲亭遇到的困境可能既會讓習近平停下來思考是否入侵台灣，同時也促使解放軍執行任何可能攻擊時更不手軟。

不過，如果習近平真的像他公開表態時所說、以及解放軍積極備戰所暗示的那樣堅決要統一台灣，那麼「速戰速決」和「謹慎而行」至少都是合理的論點。

白蘭斯還指出，美國觀察家必須避免以己度人，全球民主國家可能以為正在藉著支持烏克蘭來勸阻習近平犯台，但或許只是促使他更快下手，而且做得更狠而已。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110422