調查：中國若犯台 逾7成美國學者贊同軍援台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）俄侵烏掀起中國犯台及美國該如何因應的廣泛討論，調查顯示，若中國武力犯台，美國逾7成專家認為，應提供台灣更多武器及軍援，而且專家贊同美國應對中國採取直接軍事行動的比率攀升。

美國權威雜誌外交政策（Foreign Policy）3月31日報導，美國威廉瑪麗全球研究所（William & Mary's Global Research Institute）的教學、研究與國際政策（TRIP）計畫，在過去10個月期間，也就是去年5月至今年3月，針對中國武力犯台的可能性，分別3度調查美國各學術機構研究國際關係學者的看法與意見。

報導指出，這些參與調查的專家學者曾於戰事爆發前，預測俄羅斯將入侵烏克蘭，他們的觀點或許有助於釐清，烏克蘭戰爭對於中國若是武力犯台將產生的影響。

這項調查在去年4月28日至5月3日訪問812人，去年12月16日至今年元月31日訪問760人，今年3月10日至3月14日訪問866人。

調查詢問受訪者，若是中國攻台，美國該如何回應？在3個不同時段的調查結果主要呈現兩種型態，也就是即使隨著時間演變，若干受訪者對於應採行的政策工具偏好仍相當穩定；還有俄羅斯入侵烏克蘭後，受訪者更傾向於在東亞採取強硬政策。

對於若是中國武力犯台，參與調查的研究國際關係學者主張採取諸多政策因應，而在3次的調查中，以87%至94%的受訪者贊成施以制裁占多數。

受訪者贊同提供台灣更多武器及軍事援助的比率也相當高，介於70%至83%之間；部署美軍至共軍採取軍事行動的地區則是63%至72%，贊同直接向共軍展開軍事行動則是8%至18%。

儘管如此，經過這3次的調查，多個選項均呈現受訪者贊同比率大幅攀升的情況，尤其是對中國採取直接的軍事行動，其他像是支持美國部署更多軍力至亞太地區，提供更多軍備給台灣，對共軍發動網攻等。

上述比率的大幅攀升特別是介於第2次與第3次調查之間，推測可能是因為俄羅斯入侵烏克蘭，進而影響了受訪者的觀點。

目前仍無法得知，北京當局對於武力犯台的盤算，不過參與調查的研究國際關係學者立場相當明確，那就是中國武力犯台發生的可能性，遠低於俄羅斯入侵烏克蘭；即使中國有犯台的念頭，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令揮軍入侵烏克蘭，已使得中國犯台的可能性微乎其微。

這項調查另發現，對於若是中國犯台，美國該如何回應，專家學者們的想法已出現轉變，而且迥異於若干專家對於俄侵烏該如何因應所提出的建議。

只有2%受訪者贊同美國應直接對俄羅斯採取軍事行動，相較於若是中國犯台，則是有18%受訪者贊同，而相對於國際關係專家就烏克蘭的政策取向，以及他們在俄羅斯入侵之前採取的立場，顯然受訪者針對台灣議題的態度更直接。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110403