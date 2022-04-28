中國挺俄形象大損 學者：與東歐裂痕難修復

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（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）對中東歐國家而言，烏俄戰爭事關國家安危，但北京中立甚至親俄的態度使得這些國家相當心寒。加上先前一帶一路倡議成效不佳，學者分析，中國形象受損，雙方關係實質改變，再也回不去了。

歐盟昨天批准1.3億歐元（約新台幣40.3億元）資金協助遭中國「歧視性」打壓的立陶宛企業；先前歐盟已針對中國違反國際經貿規範不當杯葛立陶宛，告上世界貿易組織（WTO）。歐洲媒體分析，中國在烏俄戰爭中的立場是壓垮與中東歐關係的「最後一根稻草」，使原本已出現裂痕的關係加速惡化。

中國—中東歐國家合作事務特別代表霍玉珍19到21日率團出訪中東歐8國，此舉被歐洲媒體認為是要減少中國在這地區的損失，但專家向歐洲新聞台（Euronews）表示，可能為時已晚。

霍玉珍這趟行程表面上是為了強化中國與歐洲聯盟（EU）成員國的合作，但歐洲媒體還是聚焦中國在烏俄戰爭中的立場。中國至今拒絕譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍事行動，不但重申雙邊關係的穩固，也排除制裁俄國。

根據美國情報，莫斯科曾向北京尋求軍事與經濟協助，西方國家因此出面警告北京勿輕舉妄動。

4月初，歐盟與中國以視訊方式舉行第23次雙邊峰會，中國本想照原先議程討論雙邊關係與氣候變遷，卻因烏克蘭戰事未能如願。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在會議中強調中國作為聯合國安全理事會常任理事國「有特殊責任」。中國對俄羅斯開戰的全力支持，「將導致中國在歐洲的聲望嚴重受損」。

然而德國馬歇爾基金會研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）告訴歐洲新聞台，中國形象早已黯淡。

馬曉月說：「中國站邊俄羅斯並歸咎北大西洋公約組織（NATO）的事實，對中歐與東歐大多數國家來說都是無法接受的。中國政府似乎不明白，或不願明白，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭被該區大部分國家視為生死存亡的問題。」

她認為，中國和這些國家的關係只會繼續惡化，「除非中國下定決心改變俄烏戰爭的立場，否則中國長期來看不太可能彌補失去的信任」。

中國近幾年來在中東歐推動一帶一路，影響歐盟內部政治。部分成員國以投資換取減少在部分議題上對中國的抨擊，例如匈牙利總理奧班（Viktor Orban）就阻擋了歐盟對於香港議題的聲明。

但中國與中東歐國家的緊張關係在俄烏戰爭爆發前就已浮現。匈牙利考文紐斯大學（Corvinus University）中國專家馬圖拉（Tamás Matura）說，許多16＋1合作機制的國家都批評一帶一路不僅沒有實質經濟效益，且曠日費時。

他表示，中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及西方和亞洲間冷戰中的角色，「使得中東歐對中國的看法發生實質的改變」，並決定轉向傳統夥伴歐盟和美國。立陶宛和捷克等已與北京保持距離；目前唯一不變的只剩匈牙利。

立陶宛率先脫離17+1合作機制，隨後更以「台灣」之名在首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，導致中國極度惱火，向立陶宛施壓。

中國－中東歐國家領袖峰會始於2012年，每年舉行一次。這是北京與中東歐17國領袖會晤的機制，又稱17+1合作。

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這個機制原稱16+1合作，2019年4月希臘加入後改稱17+1合作機制，包括波蘭、捷克、匈牙利、斯洛維尼亞等國以東的中東歐17國，除了這4國以外，還包括阿爾巴尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、克羅埃西亞、愛沙尼亞、希臘、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、北馬其頓、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克。立陶宛2021年5月退出後，又變成16+1合作。

國際關係研究院（IFRI）亞洲中心主任尼可拉（Francoise Nicolas）在與法國國際廣播電台（RFI）24日的專訪中表示，中國對俄羅斯入侵烏克蘭的曖昧態度與對蒲亭檯面下的支持，使形象大受衝擊，已遠超貿易層面。「一帶一路不僅是基礎建設，更是政治影響力。從此以往，中國在部分國家眼中，已不再具吸引力了。」（編輯：郭中翰）1110428