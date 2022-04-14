波蘭總統杜達親訪基輔 批俄羅斯侵略是恐怖主義[影]

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立陶宛總統瑙塞達（後左1）、波蘭總統杜達（後左2）、拉脫維亞總統李維茲（後右2）和愛沙尼亞總統卡里斯（後右1）13日在基輔呼籲各國對烏克蘭增加軍援，並要求俄羅斯為俄軍在烏國的行為負起責任。（圖取自instagram.com/prezydent_pl）

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（中央社基輔13日綜合外電報導）波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞4國總統今天在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面，呼籲各國對烏克蘭增加軍援，並要求俄羅斯為俄軍在烏國的行為負起責任。

俄國部隊面對烏克蘭頑強抵抗，本月稍早開始從烏克蘭北部撤離，此後歐洲政治人物紛紛搭乘火車赴烏國首都基輔表達支持。

上述4國總統在會見澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）之前，先造訪了基輔周圍地區，在俄軍撤離後，這些地方發現數以百計被殺害的平民遺體。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在基輔與澤倫斯基和另外3國總統共同召開記者會，杜達表示：「這不是戰爭，這是恐怖主義。」

杜達說：「我們不只是在討論犯下那些罪行的軍人，還有那些發號施令的人，所有人都應接受審判。」

俄羅斯否認俄軍鎖定平民為目標，並說烏克蘭和西方國家所指控的戰爭罪是捏造的。

杜達希望俄國負起責任，其他3國領袖也附議，他們說，在烏克蘭準備因應俄軍於烏東加強攻勢之際，他們打算敦促國際社會對烏克蘭增加軍援。

拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）表示：「我們的責任是以各種武器來協助烏克蘭。」

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說：「烏克蘭的未來將在戰場上決定…烏克蘭必須贏。」

美國總統拜登昨天才說，莫斯科侵略鳥克蘭已達種族滅絕的程度；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則矢言「有節奏且冷靜地」繼續操兵，並完成目標。

蒲亭於2月24日揮軍烏克蘭進行「特別軍事行動」，目的是讓烏克蘭去軍事化和「去納粹化」。烏克蘭及其盟國則說，蒲亭無端發動侵略戰爭。

愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）表示：「蒲亭必須戰敗，否則歐洲沒有和平。」

澤倫斯基說，他非常感謝各國領袖和烏克蘭「肩並肩站在一起」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110414