俄侵烏Day49 美智庫研判馬立波週內失守

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）俄軍這週進入烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）市中心，是揮師烏克蘭7週以來取得的一大戰果。俄軍已將烏國守軍一切為二，美國智庫研判馬立波週內恐完全淪陷。

俄羅斯國防部警告，烏軍企圖破壞和襲擊俄國境內目標，若這類攻擊繼續發生，「決策中心」城市都會遭俄軍打擊，包含烏克蘭首都基輔在內。

「紐約時報」報導，馬立波已遭俄軍包圍逾40天，城內居民早已斷糧、斷水、斷電，根據專門評估建物毀損的「瑪塞耶分析公司」（Masae Analytics）衛星影像分析，馬立波全市沒有一處是完好無損。

紐時描繪的戰況地圖顯示，3月15日俄軍已將馬立波圍得密不透風，切斷守軍補給線；3月28日，俄軍多線朝市中心挺進；4月12日，俄軍已將馬立波市內分區切割，守軍全被打散。

有鑑俄軍近日進展，華盛頓戰爭研究所（ISW）研判俄軍週內就能完全拿下馬立波。俄軍目前集中火力攻擊港區濱海的亞速鋼鐵廠（Azovstal steelworks）。

俄羅斯國防部指出，已完全將馬立波的港口區從烏軍「亞速營」手中解放。亞速營在港口船隻上扣押的所有人質均已獲釋，包括外國人質。殘存的烏軍和仍在市區的亞速營極端分子已被封鎖，逃出包圍的路線已完全被斷。

「華爾街日報」指出，拿下馬立波一直是俄軍侵烏的要務之一，為的是建立起從烏東佔領區到南部克里米亞一條完整走廊。

馬立波目前殘存的守軍為烏克蘭陸戰隊第36旅，烏克蘭總統府顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，第36旅已突圍；烏克蘭媒體12日引述未具名官員稱數百名第36旅官兵已逃出。

烏克蘭陸戰隊第36旅11日在臉書貼文，稱儘管上級允諾助他們脫困，但他們已彈盡援絕，遭俄軍擊潰。貼文稱「一個多月來陸戰隊在沒有彈藥供應、沒有糧食與飲水下作戰，幾乎都是喝窪地的積水，大伙集體陣亡，傷兵幾佔全旅一半，今天（11日）可能是我們最後一戰」。

俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭陸戰隊第36旅連同162名軍官在內的1026名官兵已向俄軍投降，151名傷兵已被送至馬立波市立醫院救治。（譯者：陳亦偉）1110414