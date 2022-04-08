譴責侵烏 俄駐立陶宛大使館外出現血湖

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（中央社維爾紐斯8日綜合外電報導）俄羅斯駐立陶宛大使館前池塘被人用紅色顏料染成了「血湖」（lake of blood），譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭。

英國「每日郵報」（Daily Mail）7日報導，立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的這項抗議活動，旨在突顯俄羅斯軍事行動所帶來的種族滅絕威脅，並向外交官們強調蒲亭發動戰爭的恐怖。

現年25歲、曾在2012年倫敦奧運會贏得女子100公尺蛙式金牌的立陶宛泳將美露泰（Rūta Meilutytė），特地游泳穿越被生態顏料染紅的池塘，突顯戰爭的恐怖。

推動這次活動的4位藝術家之一蒂爾曼泰特（Berta Tilmantaitė）表示：「『游泳穿越』（Swimming Through）表演是要呼籲大家採取行動，支持面臨俄羅斯種族滅絕的烏克蘭人民。」

蒂爾曼泰特表示：「這是為了呼籲大家，在戰爭面前不要保持中立，呼籲大家積極參與保護烏克蘭人民的生命、自由和民主，他們正遭到俄羅斯虐待、性侵和殺害。」

她說：「面對烏克蘭人被大規模屠殺以及他們受苦的可怕畫面不能麻木不仁，這很重要。俄羅斯在烏克蘭土地上所施加看似永無止境的恐怖，絕不能成為常態。…血腥池塘強調俄羅斯對烏克蘭人犯下戰爭罪的責任。」

另外，在拉脫維亞首都里加，俄羅斯大使館所在的道路被改名為「烏克蘭獨立街」。使館前的路上被寫上大字：「蒲亭，海牙正等著你。」

俄羅斯大使館對面的醫學博物館，懸掛蒲亭臉部變形的巨幅畫像，貌似看著使館內的外交官。大使館為此向拉脫維亞外交部提出抗議。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110408