烏克蘭消耗軍火如喝水 美武器庫存拉警報

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國的國防專家在國會聽證指出，若拜登政府繼續大量交付作戰物資給烏克蘭，美軍的武器庫存恐半年內耗盡；德國答應援助烏克蘭防砲車，也遇彈藥嚴重短缺的窘境。

五角大廈官員日前透露，烏軍一天就消耗掉西方供他們一週份量的反戰車飛彈，這讓西方國家面臨尷尬抉擇：繼續傾注更多軍援，還是得開始節約有限資源以免影響自身防衛所需。

前美國國防部採購與後勤次長羅德（Ellen Lord）26日在參議院軍事委員會聽證時說：「這對我們的安全是一大隱患，美國援烏現面臨關鍵時刻。」

羅德表示，美國給烏克蘭的刺針飛彈已達庫存的1/4，由於缺乏投資相關設備、工具和基礎設施，現在這種給法將使庫存武器補充速度2到5年跟不上。

專業服務委員會（PSC）主席博圖（David Berteau）表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國準備動用的近1/3可用武器庫存，目前沒有合約供補充；專業服務委員會是由與聯邦政府往來企業所成立的產業組織。

美國國防部後勤署22日要相關業者提供解決方案，以便讓成熟武器系統與作戰相關物件能加速生產和快速部署。

● 刺針飛彈幾已停產 復產得重新設計

博圖說：「我們不到2個月就送出1/3的庫存，再這樣下去，只消6個月（庫存）就空了。就算（新合約）從今天開始，也沒法這麼快補上。」

「華盛頓郵報」報導，俄軍侵烏以來美國已交付1400套單兵攜行的刺針防空飛彈給烏克蘭，五角大廈與國務院還拉其他國家一同下海。雷神（Raytheon）公司執行長海斯（Gregory J. Hayes）26日在財報視訊會議以「櫃子都空了」形容刺針飛彈數量吃緊。

刺針飛彈1981年進入美軍服役，但美軍已多年不再採購，生產線幾已全關。海斯表示，許多刺針飛彈所需零件已沒法取得，使刺針飛彈系統有部分得重新設計。

● 德國援助防砲車 彈藥卻只夠打20分鐘

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德國昨天同意援助烏克蘭50輛二手的「獵豹」（Gepard）雙管防砲車，卻發現防砲車所需的彈藥嚴重短缺。德國「畫報」（Bild）揭露，德國國內這類彈藥僅剩2萬3000發，只夠打20分鐘。

德國政府一名官員透露，他們已向也有使用獵豹防砲車的巴西、卡達、約旦調頭寸，盼張羅獵豹的彈藥。獵豹防砲車的彈藥是由瑞士生產，但瑞士24日以中立國為由，拒絕德國提請的彈藥輸出許可。（譯者：陳亦偉）1110428