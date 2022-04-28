侵烏Day63 俄拾一戰策略烏軍游擊取勝難重演

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）俄烏戰事進入63天，雙方目前準備在烏東決戰。軍事分析圈指出，俄軍面對基輔8年來在烏東建立的防禦工事，會重拾一次大戰的打法，烏軍也難靠開戰初期打游擊的方式取勝。

英國國防部今天的情資更新指出，俄軍繼續仰賴猛烈的空中轟炸，並集結部隊和武裝供前線展開更大推進；華盛頓戰爭研究所（ISW）分析師們在26日的最新戰況分析指出，俄軍在烏東採取更穩健的打法，確保能有更多戰力達成拿下頓巴斯（Donbass）地區的戰略目標。

● 伊久姆南側兵分2路 俄想打通戰線與友軍合流

ISW指出，俄軍上月奪得烏東重要據點城鎮伊久姆（Izium），目前地面部隊持續在伊久姆南方兵分2路推進，直朝斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、巴爾文科沃（Barvinkove）2個戰略位置重要的村莊。俄軍雙線推進可能是為打通戰場，讓頓內茨克（Donetsk）親俄民兵能與俄軍合流。

「紐約時報」指出，自2014年頓內茨克、盧甘斯克（Luhansk）兩地的親俄分離主義人士脫離基輔獨立後，烏克蘭政府軍就在烏東經營防禦工事。俄軍能在伊久姆附近取得進展，主要是拜烏軍分兵把守北邊大城哈爾科夫（Kharkiv）及前線的西側，給俄軍機會突破。

除頓巴斯戰線，俄軍也在烏克蘭東南、南部襲擾敖德薩（Odessa）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、第聶伯羅（Dnipro）與尼古拉耶夫（Mykolaiv）等地，施壓烏軍。

英國「金融時報」一篇分析頓巴斯大戰的專文指出，俄軍18日以戰車、自走砲、裝甲運兵車等奪下人口僅2萬的烏東小鎮克爾米納（Kreminna），標誌俄軍打法一大轉變。克爾米納是當地一條南北高速公路的節點。

● 重拾傳統打法奪節點 烏東恐重演一戰戰場

俄軍在烏東的打法已捨棄入侵之初戰略與戰術失誤頻傳的營級戰術群（BTG）飛快推進，重拾師、旅級傳統作戰的穩扎穩打。

北約一名高層說：「我們會看到俄國改採更穩健有力的打法，有人說會像二戰一樣。但有鑑烏克蘭2014年以來就在烏東構築綿密的戰壕、掩體等，我覺得可能會更像第一次世界大戰。」

在頓巴斯迎戰俄軍的是烏克蘭聯合作戰部隊（JFO），這支烏軍訓練有素且過去8年大多在此地與親俄民兵作戰；俄軍2月24日入侵前，聯合作戰部隊約4萬人就聚集在頓巴斯，約合烏克蘭陸軍總兵力1/4，之後又陸續獲增援，已是這次戰爭裡的烏軍主力。

如果俄軍能在頓巴斯南北兩側取得重大進展，就能切斷基輔從烏西派兵增援，包圍和困住烏軍主力，一旦消滅烏東的守軍，俄國可能重新對烏西甚至基輔發起進攻。

金融時報指出，烏克蘭開戰頭2個月靠打游擊的戰術與靈活運用西方提供的單兵反戰車、防空飛彈取得成功，但這種打法不大可能在多為陣地戰的頓巴斯戰場奏效。

● 烏軍真正考驗 失利恐基輔敖德薩再臨戰禍

一名西方軍事高層說：「在莫斯科終於理順節奏並按他們所熟悉的作戰訓練於烏東列陣後，這場戰爭與烏軍是否真能擋下俄軍的考驗，現在才要開始。」

西方軍事與情報官員認為，俄軍在頓巴斯的主要目標是斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉馬托斯克（Kramatorsk）這兩位於烏軍防線深處的相鄰城鎮，兩城是控制頓巴斯的關鍵；俄軍會從伊久姆南下、頓內茨克北上與北頓內茨克（Severodonetsk）西向發動三面進攻。

五角大廈一名高層說：「我們相信俄軍想從頓巴斯南北兩側夾擊。已能看到俄軍從北面這樣做，以便修理烏軍迫使他們投降。」

金融時報指出，最大問題在於俄軍能否成功做好協同攻擊，讓地面部隊、空中武力和砲兵同步。俄烏頓巴斯之戰的兵力約2比1，最佳情境是烏軍擋下甚至逐退俄軍，反之則是俄軍在拿下烏東後重新組織對基輔或敖德薩攻擊。（譯者：陳亦偉）1110428