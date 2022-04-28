摩爾多瓦親俄地區再傳開火事件 局勢趨緊

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（中央社摩爾多瓦基希涅夫27日綜合外電報導）摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）內政部今天表示，境內一處設有俄羅斯軍火庫的村落先是出現來自烏克蘭方面的無人機，接著遭到開火襲擊。

聶斯特河沿岸與烏國西部接壤，是摩爾多瓦境內一個由俄羅斯撐腰的分離地區。法新社報導，這個未獲承認的分離地區之前曾通報一系列所謂「恐怖攻擊」的爆炸事件，升高烏克蘭戰爭向外擴大的憂慮。

聶斯特河沿岸內政部在網站上說：「昨夜，科爾巴斯納（Kolbasna）村出現數架無人機。這些無人機是從烏克蘭發射至聶斯特河沿岸境內。」

科爾巴斯納在摩爾多瓦官方語言羅馬尼亞語中稱為「科巴斯納」（Cobasna），距離烏克蘭邊界約2公里。

當地儲存大約2萬噸蘇聯時期的彈藥，由俄軍負責看守。聶斯特河沿岸內政部表示，據信這是歐洲最大彈藥庫。

聶斯特河沿岸內政部補充說：「4月27日上午8時45分左右，有人從烏方朝科爾巴斯納開火。」

聶斯特河沿岸25、26兩日都通報爆炸事件，擊中安全部、一個軍事單位，以及一座俄國所有的無線電塔台。爆炸事件促使摩爾多瓦呼籲公民保持冷靜並升高維安措施。

摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）說，聶斯特河沿岸已宣布，達戰鬥年齡的男性「不得離境」，他說，「這是我們尚未脫離潛在危險的跡象」。

波皮斯庫在新聞簡報中告訴外籍記者：「我們首要任務是維持摩爾多瓦的和平。摩爾多瓦不應該被扯進這個地區任何類型的軍事狀況。」

聶斯特河沿岸自封的總統克拉斯諾謝利斯基（Vadim Krasnoselsky）今天在通訊應用程式Telegram否認上述指控，還稱這種說法是「荒謬的謊言」和「幻想，與現實毫無瓜葛」。

聶斯特河沿岸1992年與摩爾多瓦短暫交戰後脫離摩爾多瓦，自行宣布成立共和國，自此之後當地一直有約1500名俄軍駐守。

有俄軍將領說，俄方攻勢是為了開闢一條經烏克蘭南部通至聶斯特河沿岸的陸地走廊，這讓外界擔心區域情勢不穩；基輔當局也指控俄羅斯意欲破壞區域穩定，以製造軍事介入的藉口。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1110428