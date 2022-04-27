中國無人機巨擘大疆 首家中企暫停俄烏兩國業務

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（中央社台北27日電）中國無人機大廠「大疆創新科技」宣布，暫停向俄羅斯與烏克蘭銷售其產品，以確保產品不會用在戰鬥上。外媒形容，這是俄烏戰爭爆發以來，首間暫停向俄羅斯銷售的中國大企業。

俄烏戰爭爆發超過2個月，中國無人機大廠大疆曾經被控向俄羅斯提供定位技術，用於俄烏戰爭，商品遭德國零售商下架。大疆之後發布聲明，強調並未製作任何軍事規格產品，「大疆支持戰爭」是錯誤的說法。

中國至今沒有對戰爭明確表達立場。

路透社今天報導，大疆暫停向俄羅斯及烏克蘭出售產品，以確保其產品不會被用於戰鬥上，這是俄烏戰爭爆發以來，首間暫停向俄羅斯銷售的中國大企業。

大疆發言人今天表示，暫停對俄羅斯及烏克蘭的業務，「並不是任何國家的官方聲明，而是就我們的原則作出聲明」。

發言人表示，大疆憎惡任何採用其無人機作出傷害行為，暫停向俄烏出售產品，是想確保無人在戰鬥上利用大疆的無人機。

大疆一名代表上月曾表示，發現有網路片段指俄羅斯在這次戰爭中使用大疆的產品，但無法證實事件，公司也不能控制。

俄烏戰爭令中國企業處於兩難，如果繼續與俄羅斯做生意，會引起國際批評；但如果退出俄羅斯市場，也會引起中國國內反彈。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110427