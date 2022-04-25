俄對美提正式外交照會 警告勿供烏克蘭更多武器

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）俄羅斯駐美國大使安托諾夫表示，莫斯科已警告華盛頓不要向烏克蘭運送更多武器。另外，俄國也宣布將全面開發千島群島，此舉將使俄羅斯與日本的關係更趨緊繃。

安托諾夫（Anatoly Antonov）接受國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）訪問時說：「美利堅合眾國將武器大量投入烏克蘭，我們強調這種情況令人無法接受，我們要求結束這種做法。」

安托諾夫表示，已向華盛頓送出一份正式外交照會，表達俄方的關切。

24日晚，美國國務卿和國防部長在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskiy）會面，承諾將向烏國政府和該地區其他擔心俄羅斯入侵的國家，提供價值7.13億美元的新援助。

4月稍早，美國總統拜登宣布向烏克蘭追加8億美元軍事援助，並擴大所提供的武器項目，包括重型火砲。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）今天則援引該國副總理楚涅夫（Yuri Trutnev）的話報導，俄國將全面開發和投資千島群島（Kuril islands），這番言論勢必進一步升高與日本的緊張關係。

日本聲稱擁有千島群島最南端的4個島（日方稱「北方四島」或「北方領土」）。可追溯到第二次世界大戰結束時的這項爭端，導致莫斯科與東京迄未簽署和平條約、正式結束雙方戰爭。

塔斯社稱，楚涅夫是在走訪俄羅斯遠東地區的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）期間，發表上述談話。

俄羅斯入侵烏克蘭後，日本加入西方對莫斯科實施經濟制裁的行列。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110425