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布林肯訪基輔 宣布美外交官逐步返回烏克蘭

2022/4/25 13:37（4/25 14:09 更新）
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美國國務卿布林肯（圖）和國防部長奧斯汀24日造訪基輔，兩人表示美外交官本週將逐步重返烏國，並宣布價值7億美元的軍事援助。（圖取自facebook.com/statedept）
美國國務卿布林肯（圖）和國防部長奧斯汀24日造訪基輔，兩人表示美外交官本週將逐步重返烏國，並宣布價值7億美元的軍事援助。（圖取自facebook.com/statedept）
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（中央社華沙24日綜合外電報導）美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀今天造訪基輔，為俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國首次正式訪問烏國。期間兩人表示美外交官本週將逐步重返烏國，並宣布價值7億美元的軍事援助。

法新社報導，美方是在布林肯（Antony Blinken）和奧斯汀（Lloyd Austin）離開烏克蘭領土之後，才證實這次的造訪行程。

路透社報導，國務院高階官員表示，布林肯和奧斯汀昨天抵達波蘭，今天走陸路進到烏克蘭，會見烏國總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskiy）和其他官員。

布林肯和奧斯汀此行的目的，是在表達西方國家對烏克蘭的支持，同時也做出承諾，將提供價值7.13億美元（約新台幣211.22億元）的援助給澤倫斯基政府以及該地區其他國家，因應俄羅斯在入侵烏克蘭後進一步發動侵略的憂慮。

基於安全考量，布林肯和奧斯汀這次的烏國行未讓媒體隨行。美國官員在波蘭向記者做簡報時，也要求媒體在美國代表團離開烏克蘭之前，不得報導此行。

美國於俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之前兩週，下令外交人員撤離基輔，最初把部分工作轉到烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），最終完全撤出烏國、轉往波蘭。

美國官員在波蘭向記者表示，美國總統拜登明天將正式提名現任美國駐斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink），出任美國駐烏克蘭大使這個懸缺了兩年的職位。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110425

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