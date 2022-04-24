烏克蘭戰事進入第3個月 復活節俄軍仍不停火

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烏克蘭戰事進入第3個月，俄軍持續砲擊烏克蘭南部港市馬立波和東部地區。圖為23日馬立波街道上被摧毀的坦克及車輛。（美聯社）

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（中央社台北24日綜合外電報導）烏克蘭戰事進入第3個月，俄羅斯攻烏進入新階段，今天是東正教復活節，但俄軍仍不停火，持續砲擊烏克蘭南部港市馬立波和東部地區，烏克蘭總統澤倫斯基發表演說，宣示「邪惡」不會摧毀烏克蘭。

●澤倫斯基復活節訊息 矢言邪惡不會摧毀烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天發表東正教復活節訊息時，宣示「邪惡」不會摧毀烏克蘭，並向神祈禱把快樂還給孩童、讓哀慟的母親得到慰藉。

路透社報導，澤倫斯基在烏克蘭最知名地標之一─首都基輔（Kyiv）擁有千年歷史的聖索菲亞主教座堂（Saint Sophia Cathedral）發表視訊演說。

身穿招牌深色卡其服的他表示，烏克蘭終將克服俄羅斯入侵帶來的黑暗，至今大家仍深信烏克蘭不會被邪惡摧毀。

澤倫斯基說：「我們將克服黑暗時期，在這個日子，我和我們多數人都不穿亮麗服裝，但我們正在為光明的理想奮戰。」

俄軍發起俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）口中的「特殊軍事行動」兩個月後，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天說，州內已有7座教堂毀於戰爭。

烏克蘭人今天在戰爭陰霾籠罩下紀念東正教復活節，許多人不畏轟炸勇敢上教堂接受祝福，還有些人則哀悼逝去的親人。

烏克蘭難民今天則湧入中歐各地教堂，參與苦樂參半的東正教復活節慶祝儀式，他們一方面感激能逃過俄軍入侵，一方面懷抱返鄉與家人重聚的夢想。

美國國務院今天推文轉述總統拜登談話指出，俄羅斯總統蒲亭永遠無法成功主宰和占領整個烏克蘭。推文圖片顯示，拜登認為蒲亭想在烏克蘭戰場實現他的巨大野心已經失敗。

根據國務院官網推文，拜登表示：「我們國內團結一致，我們與盟邦和夥伴團結無間，我們也與烏克蘭人民團結一起，這向蒲亭發出明確無誤的訊息：他永遠無法成功主宰和占領整個烏克蘭。」

●東正教最高領袖認俄侵烏是人類悲劇 籲開人道走廊

全世界東正教基督徒精神領袖、普世牧首巴爾多祿茂深夜呼籲在烏克蘭開放人道走廊，供民眾撤離戰區，並說當地「正上演一場無法形容的人類悲劇」。

先前曾呼籲結束烏克蘭戰爭的普世牧首巴爾多祿茂（Ecumenical Patriarch Bartholomew）說，希望今年的東正教復活節能「促進開放人道主義走廊，為馬立波（Mariupol）被包圍的數千人提供通往真正安全地區的安全通道」。

巴爾多祿茂參加土耳其大城伊斯坦堡的復活節儀式後說：「這同樣適用於烏克蘭所有其他地區，那裡正展開一場難以形容的人類悲劇。我們再次呼籲立即結束這場自相殘殺的戰爭，它就像任何戰爭一樣，會破壞人類尊嚴。」

俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）支持莫斯科在烏克蘭的「特別軍事行動」，讓許多基督教徒感到失望。基里爾23日表示，希望這場戰爭能儘速結束，但仍然沒有譴責俄國入侵烏克蘭。

蒲亭出席由俄羅斯東正教會舉行的復活節彌撒，但未發表談話談論烏克蘭戰事。

●俄軍持續砲擊馬立波和烏東 飛彈夜襲烏軍9目標

烏克蘭官員表示，俄羅斯部隊持續砲擊南部港市馬立波，東部頓內茨克州今天有兩名孩童死於俄軍砲火。俄國國防部則宣稱昨夜以飛彈襲擊北部哈爾科夫州軍火庫等9個軍事目標。

路透社報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特寫道：「俄羅斯持續攻擊馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。我國平民和軍隊所在之處，遭到重型空用炸彈和大砲轟炸。」

波多利雅科呼籲俄國「想想自己殘存的聲譽」，「在馬立波（實施）真正的復活節停火」，同時即刻開設人道走廊讓平民疏散，並展開特別回合談判來討論交換軍人和平民事宜。

烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram寫道，俄軍今天砲擊州內一處社區，摧毀一棟建築物，造成裡頭兩名分別為5歲和14歲的女孩死亡。他並呼籲民眾撤離戰鬥區域附近。

另外，俄羅斯國防部今天表示，俄軍的高精準飛彈昨夜擊中9個烏克蘭軍事目標，包括哈爾科夫州（Kharkiv）4個儲放砲兵武器的軍火庫。

俄羅斯國防部還說，俄國飛彈與砲兵部隊摧毀了哈爾科夫州另外4個軍火庫，以及第聶伯彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）一個替烏克蘭軍隊生產炸藥的設施。

同時，烏克蘭武裝部隊總參謀部今天表示，俄羅斯在離烏克蘭邊界60公里處部署了「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈發射器。

烏克蘭武裝部隊在每天上午的最新戰報中說：「敵軍已調集額外部隊，增加貝爾哥羅德地區（Belgorod）的部隊數量。」

烏克蘭官員表示，俄羅斯部隊持續砲擊南部港市馬立波。（圖取自twitter.com/Polk_Azov）

●澤倫斯基：美國務卿和防長24日造訪基輔

烏克蘭總統澤倫斯基說，24日在基輔與來訪的美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀會談時，烏克蘭希望爭取到美方提供重型武器，這對烏克蘭最終能奪回被俄羅斯占領的領土至關重要。

路透社報導，澤倫斯基警告，倘若俄羅斯摧毀受困在圍城馬立波的「我方人員」或在新占領烏克蘭領土舉辦公投創立更多分離共和國，基輔當局將會退出與莫斯科的和談。

在情緒激動記者會上，澤倫斯基表示，他認為俄羅斯可能會動用核武，但他不希望相信莫斯科真的會這麼做。他說，烏克蘭獲取更多武器，絕對至關重要。「一旦我們擁有（更多武器），一旦我們擁有足夠武器，相信我，我們必能立即奪回被暫時占領的領土。」

澤倫斯基利用在基輔地鐵系統舉行的記者會宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）即將於24日抵基輔會談。

澤倫斯基一度強忍淚水表示，對在與俄羅斯戰爭中喪失小孩的每一個烏克蘭人，他同感悲痛。昨天的飛彈攻擊在南部港市敖德薩（Odessa）造成8人喪命，包括一名3個月大嬰兒。

●俄羅斯攻烏進入新階段 能走多遠有待觀察

在入侵烏克蘭兩個月後，俄羅斯宣稱「第二階段」任務是全面控制烏東和烏南的頓巴斯地區。至於莫斯科會採取何種軍事手段，中、長期目標又是什麼，目前還不清楚。

俄羅斯起初明顯低估敵人，在戰爭最初幾週遭遇到困難，從目標和戰術來看，似乎已學到一些教訓。

如今俄軍所在位置，是在烏克蘭境內從亞速海（Sea of Azov）到哈爾科夫（Kharkiv）外圍一條長200至250公里的走廊裡，但並未完全控制該地區。

3月間，俄羅斯軍方表示將把重心放在頓巴斯地區的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk），自 2014年以來，兩地的親俄叛軍一直很活躍。

俄軍少將米聶凱夫（Rustam Minnekaev）22日稱：「俄軍的任務之一是建立對頓巴斯和烏克蘭南部的完全控制。」他又說，這將提供「一道通往克里米亞的陸地走廊」。俄羅斯於2014年強占了烏克蘭的克里米亞半島。

不過按前法國陸軍上校哥雅（Michel Goya）的說法，這一野心帶來了挑戰。他在推特上發文稱：「俄軍越深入烏克蘭，就越脆弱。」

法國地中海戰略研究基金會（FMES）主任奧索爾（Pascal Ausseur）表示：「他們意識到閃電戰（Blitzkrieg）行不通，因此回到傳統蘇聯的推土機（bulldozer）模式：你若無法打破敵人的意志，就把他們碾碎。」

他說：「他們將把軍事行動『馬立波化』（Mariupol-ise）。」他指的是過去兩個月一直受到俄軍無情轟炸的南部港市馬立波。

紐約智庫蘇凡中心（Soufan Center）資深研究員克拉克（Colin Clarke）表示：「俄軍看起來簡直是在追求一種焦土做法，意圖透過使用壓倒性武力和無差別砲擊，迫使剩餘的平民逃離，從而打破烏軍的意志。」（譯者：陳政一）1110424