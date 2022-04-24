東正教最高領袖認俄侵烏是人類悲劇 籲開人道走廊

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（中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導）全世界東正教基督徒精神領袖、普世牧首巴爾多祿茂深夜呼籲，在烏克蘭開放人道走廊供民眾撤離戰區，並說當地「正上演一場無法形容的人類悲劇」。

先前曾呼籲結束烏克蘭戰爭的普世牧首巴爾多祿茂（Ecumenical Patriarch Bartholomew）說，希望今年的東正教復活節能「促進開放人道主義走廊，為馬立波（Mariupol）被包圍的數千人提供通往真正安全地區的安全通道」。

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巴爾多祿茂參加土耳其大城伊斯坦堡的復活節儀式後說：「這同樣適用於烏克蘭所有其他地區，那裡正展開一場難以形容的人類悲劇。我們再次呼籲立即結束這場自相殘殺的戰爭，它就像任何戰爭一樣，會破壞人類尊嚴。」

俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）支持莫斯科在烏克蘭的「特別軍事行動」，讓許多基督教徒感到失望。基里爾23日表示，希望這場戰爭能儘速結束，但仍然沒有譴責俄國入侵烏克蘭。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110424