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斡旋俄烏停戰 UN秘書長將訪土耳其後轉往莫斯科與基輔

2022/4/24 13:13（4/24 13:38 更新）
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聯合國秘書長古特瑞斯25日將訪問身為俄烏停戰重要斡旋者的土耳其，之後再前往俄羅斯與烏克蘭。（圖取自twitter.com/antonioguterres）
聯合國秘書長古特瑞斯25日將訪問身為俄烏停戰重要斡旋者的土耳其，之後再前往俄羅斯與烏克蘭。（圖取自twitter.com/antonioguterres）
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（中央社紐約23日綜合外電報導）聯合國今天發出聲明說，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）25日將訪問身為俄烏停戰重要斡旋者的土耳其，之後再前往俄羅斯與烏克蘭。

聯合國今晚表示：「秘書長4月25日將造訪土耳其安卡拉，由土國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）接見。」

之後古特瑞斯會在26日前往莫斯科與俄國總統蒲亭會面，28日轉往基輔，試圖居中斡旋，讓俄國停止入侵烏克蘭。俄國2月24日攻打烏克蘭以來已造成數千人喪命，1000多萬烏克蘭人逃離家園。

在俄烏戰爭進入第3個月之際，雙方持續在烏克蘭東部地區激戰，還有大批民眾與烏克蘭士兵受困在南部港市馬立波（Mariupol）。

但古特瑞斯先前往莫斯科再轉往基輔訪問的決定，今天遭到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）批評。

澤倫斯基說：「這樣的順序沒有正義，也沒有邏輯可言。仗是在烏克蘭打，莫斯科街頭沒有屍體，先來烏克蘭探視人們以及查看占領造成的影響才合乎邏輯。」

土耳其一直居中協商試著讓戰爭落幕，不僅在伊斯坦堡主持了俄烏談判人員的會面，也在安塔利亞（Antalya）主辦俄烏外交部長高峰會。

安卡拉正試圖安排蒲亭與澤倫斯基在伊斯坦堡會面，但土國官員坦承，舉辦這類會談目前機會渺茫。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110424

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