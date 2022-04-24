蒲亭東正教復活節露臉 只望彌撒未談烏克蘭戰事

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天出席由俄羅斯東正教會舉行的復活節彌撒，但未發表談話談論烏克蘭戰事。俄羅斯東正教會強烈支持蒲亭在烏克蘭發動的「特別軍事行動」。

昨晚午夜彌撒的現場畫面顯示，蒲亭（Vladimir Putin）身穿深藍色西裝和白色襯衫，繫深紫色領帶，站在莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）內的一側，手拿著點燃的紅色蠟燭。

彌撒時蒲亭多次在胸前畫十字。當俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）宣告「基督已復活了」的時候，蒲亭和其他會眾一起回應「他真的復活了」。除此之外，他沒有說話。

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基里爾昨天在莫斯科的一場戶外儀式上說，他希望烏克蘭的衝突能趕快結束，但沒有譴責這場衝突。他支持俄羅斯干預烏克蘭的聲明分裂了全世界的東正教，基輔和西方國家譴責俄羅斯的干預是一種侵略行為。

俄羅斯表示，正在烏克蘭展開特別軍事行動，目的是使烏克蘭非軍事化和「去納粹化」。烏克蘭和西方國家駁斥這是毫無根據的藉口。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110424