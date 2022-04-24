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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

俄增加邊境兵力 在烏北部署伊斯坎德-M飛彈發射器

2022/4/24 16:22
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭武裝部隊總參謀部今天表示，俄羅斯在離烏克蘭邊界60公里處部署了「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈發射器。

烏克蘭武裝部隊在每天上午的最新戰報中說：「敵軍已調集額外部隊，增加貝爾哥羅德地區（Belgorod）的部隊數量。」

「根據可取得的資訊，距離烏克蘭邊界60公里處已部署了伊斯坎德-M飛彈發射器。」

但烏克蘭武裝部隊未進一步說明部署地點。

路透社無法立即確認上述消息，莫斯科當局也未立刻做出回應。

貝爾哥羅德市是俄羅斯貝爾哥羅德州的行政中心，位於與烏克蘭交界處北方。

伊斯坎德是一套機動式彈道飛彈系統，北大西洋公約組織（NATO）的代號為SS-26岩石（SS-26 Stone），它取代了蘇聯的飛毛腿飛彈（Scud missile）。

伊斯坎德系統的兩枚導引飛彈射程可達500公里，可攜帶傳統或核彈頭。

俄羅斯22日宣布希望控制整個烏克蘭南部。基輔當局表示，這顯示莫斯科的目標大於之前宣稱的要讓烏克蘭非軍事化和「去納粹化」。

烏克蘭與西方國家形容這場進入第3個月的衝突是入侵、不正當的侵略戰爭。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110424

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