馬立波平民躲地底2個月影片曝光 孩子直呼：我想看到太陽[影]

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（中央社馬立波23日綜合外電報導）烏克蘭南部城市馬立波婦孺在鋼鐵廠躲避俄羅斯空襲已2個多月，孩子們在今天曝光的影片中直呼「想看到太陽」，還說食物已經快要吃完。

路透社與英國「衛報」（The Guardian）報導，這段影片是由親烏克蘭民族主義者在2014年成立的亞速營（Azov battalion）所公布。亞速營後來併入烏克蘭國家衛隊，成為亞速軍團（Azov Regiment），在馬立波（Mariupol）防衛戰中扮演重要角色。

路透社無法證實影片是在何處、何時拍攝，影片中有人發聲時。提及拍攝日期是4月21日。

影片拍攝到軍人拿食物給百姓，還說這些人是在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內躲藏。一名女子抱著還在學步的孩子說，這裡的人快沒食物了，「我們真的很想回家」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄羅斯軍隊正空襲亞速鋼鐵廠，俄軍本週卻說將包圍亞速鋼鐵廠，不打算攻占。

根據烏克蘭當局，這座鋼鐵廠內有超過1000名百姓和軍隊一起抗戰。

影片中一個男孩表示，待在這裡2個月了，很想出去，「我想看到太陽，因為這裡很暗，不像外面。等我們的家重建好，我們就可以平靜度日。讓烏克蘭打勝仗，因為烏克蘭是我們的祖國」。

一名女子說，她2月27日就待在鋼鐵廠裡了，那時俄羅斯才剛發動入侵沒幾天，「我們是員工的家屬，這似乎是現在最安全的地方，我們的房子著火了，沒辦法住」。

馬立波自戰事爆發之初就是俄軍包圍與轟炸目標，在戰火蹂躪下，人口超過40萬的馬立波現在已成廢墟。原定今天展開新一波撤離百姓行動，但市長幕僚表示，行動沒能成功。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110424