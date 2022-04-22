烏克蘭控俄軍屠殺 衛星影像曝馬立波外有亂葬崗

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（中央社馬立波21日綜合外電報導）烏克蘭官員在被俄軍圍困的烏克蘭東南部港市馬立波外，確認了明顯是亂葬崗的位置，美國民間企業馬薩爾科技公布衛星影像分析結果，也支持這項說法。

馬立波（Mariupol）市長顧問安德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）今天在Telegram上發文寫道：「經過長時間的搜尋及確認，我們發現埋了馬立波居民的亂葬崗是在曼胡什鎮（Manhush）。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，安德瑞尤申科人不在馬立波，但負責蒐集從馬立波內部傳出的消息。他在Telegram上傳座標，並說俄羅斯部隊在曼胡什鎮挖了好幾個亂葬崗，每個約30公尺長。曼胡什鎮位在馬立波西方約19公里。

他說：「卡車將死者遺體運來，事實上，就是在溝堤棄屍。這是戰爭罪的直接證據，且他們試圖掩蓋證據。」

馬薩爾科技（Maxar Technologies）今天公布衛星影像分析，似乎顯示曼胡什鎮西北邊新亂葬崗的證據。

馬薩爾在分析中說：「根據最近媒體報導，俄軍將他們在馬立波殺害的民眾屍體載到這個地點。我們檢視從3月中到4月中這段期間的衛星影像，發現新的亂葬崗範圍在2022年3月23日到26日開始擴大 ，而且過去幾週持續延伸。」

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）也在今天指控俄軍在曼胡什鎮的亂葬崗埋屍。烏克蘭官方表示，馬立波在俄軍接連幾週的轟炸後，約有2萬人喪命。

波成柯說：「有超過2萬名平民因為敵軍砲轟空襲我們城市而死在街上，其中包括婦孺和年長者。這些也是根據我們市政部門主管親眼看到的證據，而且不幸的是，我們發現馬立波罹難居民的屍體陸續在馬立波街頭消失。」

波成柯表示，亂葬崗就在曼胡什鎮一處墓地附近的道路旁。

他說：「在墓地附近有塊地，他們在那裡挖了30公尺長的溝渠，然後把屍體埋在裡面。屍體則是用卡車運來的，然後就丟入這些溝渠。」

CNN無法獨立證實俄軍棄屍此處的說法，且在馬立波歷經數週猛烈轟炸後，也無法確定死亡總數。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110422