美軍：俄烏未來4週戰事攸關大局 烏克蘭輸不得

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）俄烏戰事進入第57天，拜登政府高層表示，他們相信未來4週將牽動整個結局，戰局衍生的態勢攸關幾十年的歐洲版圖，烏克蘭輸不得烏東大戰，當務之急是盡快軍援重武器。

「紐約時報」報導，拜登政府預期戰事將漫長且磨人，並認為盡快援助烏克蘭更多新武器是當務之急，尤其長程火砲與反火力目標雷達系統（用於偵察敵方砲陣地和支援己方火砲校射），以抵擋俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區的新攻勢。

有鑑此一緊急事態，美國總統拜登今天宣布將再給烏克蘭8億美元額外軍援，距前一個8億美元包裹援助僅1週的時間。

不願具名的官員表示，俄軍若能在烏東順利推進，俄國總統蒲亭國內地位才能鞏固並宣揚所謂「特殊軍事行動」取得一定成功，還可聲稱保護了烏國境內的親俄族群。蒲亭也許屆時願停火，且因拿下頓巴斯，俄國談判會拉高姿態。

若是烏軍能在頓巴斯擋下俄軍，美方認為蒲亭將面臨艱難抉擇：投入更多兵力經年累月打下去，還是轉為認真和談。官員表示若選擇續戰，意味要全國動員，這對蒲亭將有政治風險。

一名五角大廈高層形容，未來一個月的戰事對俄烏都是關鍵轉折，但某種程度對俄軍有利，因為俄軍將可在更開闊的地形作戰，不像在城鎮裡施展不開手腳。但他表示，五角大廈相信只要對的武器到位、持續保持高昂士氣與機動，烏軍非但能擋下甚至可以反攻。

五角大廈方面，國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）、參謀首長聯席會議主席密利（Mark A. Milley）這週不停與盟邦通話、開會，主題就只有一項：武器。奧斯汀18、19日分與羅馬尼亞、西班牙防長通話，昨今則與波蘭、捷克防長會商。

密利這週通電話的國家全都有重型武器：澳洲、英國、加拿大、丹麥、法國、德國、希臘、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、土耳其。

前駐歐美軍特戰部隊司令、退役少將里派斯（Michael S. Repass）說：「對烏克蘭而言成敗在此一舉，他們必須要能不讓俄軍拿下頓巴斯全境。」里派斯自2016年起就參與烏克蘭防務。

里派斯說，反之若蒲亭成功拿下烏東並建立一條連結從俄國、烏東到克里米亞的陸地走廊，讓烏克蘭喪盡亞速海海岸線，俄國就能取得談判有力籌碼，「打完後再下個月，我預測雙方都會兵疲馬乏，軍事上難再有突破，但屆時僵局就代表蒲亭勝利，到時我方就棘手了」。

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有軍事專家根據目前觀察到的進攻規模、五角大廈與烏克蘭方面相關報告，認為目前俄國在頓巴斯的全面攻勢還沒開始，俄軍仍繼續在蓄積力量，特別是蒲亭今天宣布拿下馬立波（Mariupol）後，從當地釋出的軍事能力。

俄軍連續幾天提高飛彈、空襲和砲擊，俄羅斯國防部的報告提到對敵方據點和部隊集中地區的打擊次數正在增加。專家認為，這些火力投射的重點目標益發轉向直接支援部隊推進，戰役等級砲擊時間會大幅拉長，以削弱烏克蘭在頓巴斯經略8年的防禦工事。（譯者：陳亦偉）1110422