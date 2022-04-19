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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

俄烏頓巴斯之戰開打分析一次看 俄奪全境就可稱作戰成功

2022/4/19 12:34（4/19 13:17 更新）
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俄烏間的頓巴斯之戰開打。（中央社製圖）
俄烏間的頓巴斯之戰開打。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）俄羅斯入侵第53天，烏克蘭聲稱俄軍在發動幾週來最猛烈的飛彈打擊後，今天於烏東沿著一條近480公里的前線發動地面攻擊，俄烏間的頓巴斯之戰開打。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskiy）和高階官員表示，俄軍今天在烏東幾乎整條前線上發起新一波攻勢，「現在可說俄軍已展開他們準備已久的頓巴斯戰役」。

● 烏東大戰揭序幕 俄猛轟油彈設施交通節點

「紐約時報」報導，在入侵之初的幾週沒能摧毀烏軍燃料與彈藥儲存（可能誤判烏克蘭很快投降就可接收）後，俄軍近日猛轟這類目標以及交通基礎設施。

華盛頓戰爭研究所（ISW）最新戰況分析指出，俄軍今天在烏東展開新階段的大規模攻勢，鎖定魯別日諾（Rubizhne）、波帕斯納亞（Popasna）、馬林卡（Marinka）等頓巴斯地區的關鍵節點猛烈砲擊，企圖奪取頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）2州全境。

有軍事專家根據可取得的資訊研判，俄軍另在頓巴斯南部的胡里艾伯勒（Gulyaypole）至大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）一線展開猛攻，目標應是奪取後方的波克羅夫西克（Pokrovske），以切斷烏軍頓巴斯集團南路的補給線。

紐時指出，俄軍另對黑海大港敖德薩（Odesa）門戶的尼古拉耶夫（Mykolaiv）加大攻勢牽制，以防烏軍增援烏東。

圖為18日魯別日諾耶鎮冒起陣陣濃煙。（法新社）
圖為18日魯別日諾耶鎮冒起陣陣濃煙。（法新社）

● 戰損整補不佳 俄軍恐無法快速進展

華盛頓戰爭研究所（ISW）認為，俄軍近幾週靠新部署的單位與東北部戰線撤下的部隊雙管增援烏東，烏東大戰俄軍固能重創守軍，但不大可能重演開戰之初神速兵臨基輔城下般的進展，主要是稍早從包圍基輔戰線調來的部隊，都是跟別的戰損單位七拼八湊，投入頓巴斯之戰的俄軍少有完整無損的新血。

紐時引述專精俄國軍事的分析家魯金（Pavel Luzin）表示，俄軍令人費解的初期失算讓對手取得意外利多，也平白作繭自縛不利後續作戰，然而俄軍雖開始打擊鐵路設施，目前仍避免用飛彈打擊渡河橋梁。

魯金說：「若俄國打算擴大在烏克蘭土地活動、達成破壞烏克蘭國體的目標，也得用到鐵路與橋梁。」

● 奪頓、盧2州全境 俄便可聲稱作戰成功

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兼任研究員、澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）推文分析，俄軍有深層包圍或淺層包圍2個選項。前者是從哈爾科夫（Kharkiv）到第聶伯羅（Dnipro）建立一個縱深較大的包圍，擊敗烏東守軍後奪取整個第聶伯羅以東的烏克蘭土地，這將是俄國重大勝利。

但萊恩考量現階段俄軍能力，認為最可能的行動方針是從伊久姆（Izyum）到馬立波（Mariupol）建立一個較淺的包圍網釘住烏軍，目標是最終完全奪下頓內茨克、盧甘斯克2州，連同在烏南奪得的土地，便可聲稱達成這次「特殊軍事行動」目標。

萊恩指出影響俄軍能否成功的變因有三。一是烏軍能在哈爾科夫和伊久姆2個關鍵節點附近逆襲，打亂俄軍；二是俄軍攻下馬立波（Mariupol）後能抽調多少部隊加入頓巴斯之戰。以馬立波圍城戰慘烈程度看恐不樂觀；三是俄軍後勤能力，但自開戰以來俄軍後勤表現始終很糟。（譯者：陳亦偉）1110418

俄軍最可能的行動方針是從伊久姆到馬立波建立一個較淺的包圍網釘住烏軍，目標是最終完全奪下頓內茨克、盧甘斯克2州。（中央社製圖）
俄軍最可能的行動方針是從伊久姆到馬立波建立一個較淺的包圍網釘住烏軍，目標是最終完全奪下頓內茨克、盧甘斯克2州。（中央社製圖）
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