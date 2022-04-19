美國務院：研究將俄列為恐怖主義資助國可能性

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國務院發言人普萊斯表示，美方正在尋找一切可行方式，讓俄羅斯為對烏克蘭發動戰爭負責，包括可能將俄羅斯列為資助恐怖主義的國家。這個過程可能需要數週才能做出決定。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普萊斯（Ned Price）今天被問到將俄羅斯列為恐怖主義資助國的可能性時說：「我們正在仔細研究事實和法律。」

普萊斯表示：「無論是這項授權，還是法律賦予我們的任何其他授權，我們都將在有效和適當的情況下實施。」

根據美國國務院的定義，資助恐怖主義的國家是「一再為國際恐怖主義行為提供支持」的國家。目前只有4個國家被美國列為恐怖主義資助國，分別是北韓、伊朗、古巴和敍利亞。

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CNN上週曾報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）最近一次通電話時，曾要求美國總統拜登將俄國列為資助恐怖主義的國家。

美國已經因為俄烏戰爭對俄國實施嚴厲制裁，但將俄國列入黑名單將具象徵意義，也會對俄國經濟帶來更大的損失。這將導致諸如禁止俄國購買某些可用於商業或軍事的物品等行動，以及對仍與俄國進行某些貿易的其他人和國家實施制裁。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110419