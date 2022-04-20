俄烏戰爭巨大衝擊 日媒：中國不得不修改攻台劇本

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日媒報導，俄軍在烏克蘭苦戰，使共軍重新認識到跨海作戰難度，習近平的領導班子被迫得修改武統台灣的劇本。圖為習近平3月11日在北京出席中國全國人大會議閉幕式。（中新社）

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本經濟新聞報導，眼見俄羅斯侵略烏克蘭未能速戰速決，中國國家主席習近平的領導班子被迫得修改武統台灣的劇本，因為要制伏台北的難度比原先想定的還要高。

報導說，有一位資深的中國共產黨員說：「俄軍苦戰的現況，對共產黨帶來極大的衝擊。」

俄軍2月24日攻打烏克蘭北部、南部、東部。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）相信情報機關的樂觀劇本，以為幾天內就能攻下烏克蘭首基輔，顛覆烏克蘭總統澤倫斯基政權。但實際上，烏克蘭各地強烈抵抗，在烏北，成功反擊企圖進軍基輔的俄軍。俄軍的作戰不得不改為攻擊烏東、烏南。

報導說，綜合共軍消息人士的話及日本安全保障專家的分析，中國武力犯台計畫原本也想速戰速決。首先是以網路攻擊，癱瘓台灣的通訊基礎設施等，然後用短程彈道飛彈或巡弋飛彈破壞台灣的防空系統或空軍基地。在確保制空權後，從海空大量投入士兵、戰略物資。

距離台灣約600公里的沖繩（琉球）本島有駐日美軍駐留。共軍消息人士表示，共軍攻台時，美國約需7天才能完成國內手續讓美軍抵台。在美軍抵台前，共軍能否攻下台北是攻台作戰成敗的關鍵。

有共軍退役人士表示，看到俄羅斯攻打烏克蘭戰事陷入長期化，共軍所擬的攻台劇本亮起黃燈。共軍內部的最新認知是要攻下台北很難。

台北市約260萬人口，與基輔約290萬人的規模相近，但台北市人口密度是基輔的將近3倍。此外，如甜甜圈狀圍繞著台北市的新北市人口約400萬人。共軍即使順利登陸作戰，並朝向台北市進軍，勢必會有相當多的平民被捲入。

如果為了減少犧牲平民，慎重攻擊的話，可能美軍就抵台了。如此一來，共軍想邊排除台灣軍隊和市民的抵抗，邊對總統蔡英文展開「斬首作戰」的話，難度將更高。

台灣海峽寬度僅百餘公里，加上潮流速度快，共軍適合跨海登陸作戰的時期是4月、10月等，僅2、3個月的期間。台灣軍隊正急速部署巡弋飛彈、地對空愛國者三型飛彈等。

共軍退役人士說，看到這次烏克蘭危機，重新認識到跨海作戰難度之高。

今年3月5日在中國政府工作報告中，習近平領導班子首度將「要堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略」載入工作報告。從內容可看出，雖以和平統一為主軸，但也不排除對台動武的可能性。

今年秋天中共將召開第20次全國代表大會，習近平身為領導人將破例得到第3個5年任期的權力一事被認為已成定局，他在任期屆滿的2027年前可能決定武力犯台一事被認為很危險。

報導說，雖然中國表面維持強硬姿態，但攻台劇本不得不修改。至於能採取的選項，深諳中國安全保障問題的東京大學教授松田康博指出，中國因武統台灣的門檻提高，將急速核擴軍。中國將建構巨大的核戰力以排除美國的介入，並圍堵台獨派。

日本防衛研究所地域研究部長門間理良發出警語，對攻擊台灣本島愈來愈難預期的習近平領導班子為了拿出政績，攻下東沙群島的這個劇本是難以排除的。（編輯：韋樞）1110420