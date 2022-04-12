國軍聯翔操演拂曉登場 戰機轟隆聲迴盪台北上空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北12日電）台北盆地上空今天清晨傳來轟隆隆戰機發動機吼聲，引起不少早起民眾注意，網路社群也議論紛紛。軍方說明，國軍「聯翔操演」清晨以無預警方式派遣F-16、IDF、AH-64E等型機扮假想敵演練，強化對重要目標防護戰力。

國防部發言人孫立方上校表示，上午這項演習受民眾關切，國防部為檢測國軍聯合艦隊、基地要港、野戰防空應對能力及接戰程序，並檢視防空作戰指揮管制及兵力運用，在清晨5時至7時之間執行「整體防空作戰計劃演練」，操演狀況均正常。

中共機艦頻對台文攻武嚇，除了侵擾台灣西南防空識別區、深入台灣東南方空域外，更頻以假訊息對台認知作戰，已影響區域和平穩定，國軍除透過對美軍購、自行國造武器外，也提升訓練強度應對潛在威脅。

正值中共頻繁擾台及俄烏戰爭緊繃之際，不少北部地區民眾清晨聽聞戰機轟隆隆發動機吼聲迴盪在台北盆地上空，社群網站鄉民也紛紛發文，關切究竟是什麼原因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

軍方人士向中央社記者證實，國軍今天清晨5時至上午8時展開「聯翔操演」。為模擬共軍襲台，清晨派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機、F-16戰隼戰鬥機、以及IDF經國號戰鬥機，以無預警方式飛越台北市周邊區域，驗證三軍及防空部隊的反應；為了避免干擾民用飛航作業，特別選定在清晨執行操演。

他指出，統合三軍共同執行的「聯翔操演」是全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視並強化國軍重要目標防護戰力。（編輯：郭無患）1110412