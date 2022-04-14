日媒：中國殲20戰機在東海南海飛航訓練將常態化

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本讀賣新聞報導，中國航空工業集團幹部12日表示，殲20在東海、南海的飛航訓練將常態化。中國正增加殲20的運用，以期在台灣有緊急狀況時，提升阻止美軍接近的能力。

報導說，參與殲20戰機的開發與製造的中國航空工業集團幹部本月12日對媒體表示，殲20在東海、南海的飛航訓練將常態化。在東海所進行的飛航訓練是為了做戰鬥準備。

美軍的最新型匿蹤F-35戰機曾在東海近距離遭遇中國的殲20戰機。中國人民解放軍有意增加殲20的運用，以期當台灣有緊急狀況發生時，能提升阻止美軍靠近的能力。

殲20戰機是中國意識到美軍高性能F-22戰機，中國首度開發的匿蹤戰機。

讀賣引述中國媒體的報導指出，中國在負責台灣、東海的東部戰區，2019年開始部署殲20。中國航空工業集團的這位幹部12日對媒體言及中國對殲20的運用，中國似乎已在負責南海的南部戰區部署殲20。

美軍也掌握中國殲20的動向。美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）3月在一場演講上透露，美軍的F-35戰機已與中國的殲20「遭遇」過至少一次，認為中國殲20的飛航相當熟練。

有關中國殲20在共軍所扮角色，維巴赫說：「現在談他們會如何運用殲20還有點太早，我們目前所看到的是用於空優作戰。」

報導說，熟悉中國軍方內情的相關人士分析指出，雷達難以偵測的匿蹤戰機將可阻撓美軍靠近。（編輯：黃自強）1110414