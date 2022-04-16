華郵：俄警告勿軍援烏克蘭 專家籲北約慎防遭殃

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）華盛頓郵報今天報導，俄國警告若美國持續軍援烏克蘭將遇「無法預料的後果」。專家認為應慎防俄國攻擊目標從烏克蘭本身擴大到武器運輸車隊，甚至毗鄰的北約境內。

美國總統拜登本月13日同意大幅增加軍援烏克蘭的範圍，金額達8億美元，包含155毫米榴砲、海防無人機、裝甲車及更多可攜式防空和反戰車武器，還有數百萬發彈藥。其中155毫米榴砲對烏克蘭而言，是足以與俄軍抗衡的長程火力重大升級。

美國還幫其他國家運輸長程防空系統到烏克蘭，例如斯洛伐克把自身的俄製S-300發射器送到當地，換得美國政府上週宣布要在斯國境內部署愛國者飛彈系統，並就長期部署與斯國商議。

華郵報導，俄羅斯本週發出的正式外交照會警告華府和北大西洋公約組織（NATO），提供「極敏感」武器系統給烏克蘭等同「火上澆油」，可能引發「無法預料的後果」。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）引述俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）證實有此外交照會。她說，已就運送武器給烏克蘭一事，發出類似外交照會給美國等「所有國家」。

俄國外交照會標註的日期是4月12日，當時美國的新加碼軍援計畫消息才剛披露。據美國國防部發言人柯比（John Kirby）的說法，美國自2月24日戰事開打以來軍援烏克蘭的總金額達到32億美元。

照會內容提到「我們呼籲美國及其盟國停止不負責任地讓烏克蘭軍事化，這將為區域與國際安全帶來無法預料的後果」。

這份外交照會長達兩頁，美國國務院不願置評，也不說明美方如何回應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向拜登告急，稱俄軍準備大舉進攻烏東頓巴斯（Donbas）地區和南部與克里米亞（Crimea）相連地帶。美國官員說，第一批美國武器將在近日運抵烏克蘭。

不願具名的美國高層說：「俄羅斯私下所照會，正好就是我們一直公開告訴全球的事：我們提供給烏克蘭夥伴的大量援助證實非常有效。」

研究俄國事務的專家指出，莫斯科當局先前表示運送武器到烏克蘭的車隊均屬合法打擊目標；俄軍迄今尚未真正攻擊這些車隊，但很可能準備這麼做。

前美國中央情報局（CIA）俄羅斯分析主任畢比（George Beebe）說，俄軍攻擊了烏克蘭境內的補給庫，部分武器供應就儲存於此。他說真正問題在於，俄軍是否不僅鎖定烏克蘭境內的武器，還試圖攻擊運輸車隊本身，甚至是那些在烏克蘭周邊替美方充當武器轉運站的北約國家。

畢比說，如果俄軍在戰爭下一階段像之前一樣挫敗連連，「那麼我認為，俄國鎖定北約境內的北約武器補給為攻擊目標，機率會大幅上升」。

「我們西方國家很多人都假定自己真的可以不受限制地提供武器給烏克蘭，還不用承擔俄羅斯報復的重大風險。我想，俄國現在想要釋出一個訊息：事實並非如此。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110416