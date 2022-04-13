分析：俄軍將強攻烏東 頓巴斯爭奪戰左右戰局

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）分析師說，俄羅斯正調兵遣將，準備對烏克蘭東部頓巴斯地區發動新的攻擊，為一場持久的戰事做好準備。隨著俄羅斯試圖包圍烏克蘭的部隊，這場戰鬥肯定會對雙方造成重大損失。

路透社報導，軍事分析師對預測誰將贏得烏克蘭工業心臟頓巴斯（Donbass）的戰鬥持謹慎態度，這場關鍵的衝突可能是殘酷的，並最終決定戰爭的走向。

總部位於波蘭的國防顧問公司Rochan Consulting主管穆席卡（Konrad Muzyka）說：「戰鬥的結果可能是雙方都將遭受重創，雙方都無法發動進攻或反攻。」

穆席卡說：「烏克蘭人將為了保衛國土，戰至最後一兵一卒。俄羅斯人將遭受重大損失。」

他說，隨著莫斯科不斷威脅要發動新的襲擊，一場令人不安的「僵持」衝突可能會出現，並持續數月之久。

莫斯科上月底開始從基輔附近和烏克蘭北部撤出部隊，以便集中力量攻占頓巴斯。

分析師表示，莫斯科可能試圖衝破烏克蘭東部前線，同時用部隊、坦克和裝甲車從北部和南部夾擊，試圖從側翼包抄和包圍烏克蘭部隊。

分析師說，烏克蘭可能會試圖避免公開的坦克戰，使用大砲瞄準補給線和設備，並派遣突襲隊攻擊車隊和後勤線。

由於擔心他們的部隊可能被包圍，烏克蘭必須不斷評估他們是否應該撤回部隊，以避免快速、混亂的撤退，他們可能在這種撤退中被大砲和空中火力分散或擊潰。

倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）陸地作戰分析師雷諾斯（Nick Reynolds）說：「一旦部隊撤離，前線將成為問題所在。這是烏克蘭人將必須做出的決定之一。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1110413