彭博：俄軍急於強攻烏東 恐重演拿不下基輔錯誤

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（中央社紐約14日綜合外電報導）法國總統馬克宏加入其他領袖行列，警告俄羅斯將在烏克蘭東部發動重大攻勢。美國媒體「彭博」分析，若俄軍真這麼做，恐怕將重蹈之前試圖拿下基輔卻不成的覆轍。

知情的歐洲和北大西洋公約組織（NATO）外交人員說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）欲發動攻勢，以便在5月9日俄國於二戰戰勝納粹紀念日這天宣告取得某種勝利。

莫斯科當局以往會在這天舉行大型年度閱兵儀式。至於這個日期在當前戰爭狀態下有何潛在意義，克里姆林宮並未置評。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨天表示，「接下來幾週具有決定性」。歐盟提議再提供5億歐元（約新台幣157.5億元）來協助成員國向烏克蘭提供軍事援助，使得歐盟金援總額來到15億歐元。

烏國東部港口城市馬立波（Mariupol）遭圍困數週，恐在幾天內完全淪陷於俄國手中。

然而一些外交人士和軍事分析師指出，天候條件、準備後勤的必要性、建立空中優勢，以及重整在基輔附近受挫的部隊，都讓俄國需要更長時間才能奪回頓巴斯（Donbas）其他仍由烏方掌控的地區。

俄國昨天晚間還遭受另一項打擊。有消息指俄國旗艦黑海艦隊巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）嚴重受損，遭大火吞噬後沉沒。俄方表示，莫斯科號起火燃燒，引爆船上彈藥；烏國官員則聲稱莫斯科號是被反艦飛彈擊中。

蒲亭似乎也意識到進軍速度和傷亡之間的取捨問題，他在12日記者會上表示，常有人問他是不是不可能早點結束這場戰爭。

蒲亭說：「是有可能，這取決於軍事行動的強度。遺憾的是，軍事行動的強度必然會牽涉到損失。我們的任務是實現既定目標，同時把損失降到最低。」

如果俄羅斯在春季泥濘的高峰期將部隊投入戰鬥，就很難達成目標，因為屆時地面太過濕軟，卡車和機動火砲一離開道路就可能深陷。這種情況曾發生在基輔以北，當時導致部分車隊停滯不前，容易受到攻擊。

一名莫斯科軍事分析師指出，春季將於5月結束，但可能來不及讓蒲亭在勝利日閱兵前取得重大進展。這名專家因事涉敏感，不願在報導中具名；俄羅斯制定的新法嚴格限制了人民對這場戰爭的評論和媒體報導。

俄軍遲遲攻不下哈爾科夫（Kharkiv）等大城，也意味著他們無法利用烏克蘭主要公路來搬移裝備，而是不得不用更小、更慢的道路來運送戰車和卡車。

這名分析師指出，這類地方更適合烏軍埋伏突擊，尤其樹木正萌發新綠，可作為掩護。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110415