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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

烏俄戰爭進入第50天 澤倫斯基大讚人民勇抗侵略[影]

2022/4/15 16:04（4/15 16:24 更新）
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圖為頓內茨克地區被俄軍轟炸後的景象。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔15日綜合外電報導）在烏俄戰爭爆發的第50天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表全國演說，稱讚人民勇敢抵抗，也不忘痛批俄軍侵略行動「荒謬無理」、「形同自殺」。

澤倫斯基在演說開頭表示：「我們已經撐了50天，雖然占領者認為我們撐不過5天，但我們已抵抗俄軍侵略長達50天。」

「我記得俄羅斯聯邦入侵的第一天，2月24日當天，有人告訴我…說得委婉一點，沒有人相信我們撐得住。大家都表示同情，還有許多人建議我逃離這個國家，建議我向暴政投降。」

「不過，他們並不瞭解我們。他們不知道烏克蘭人有多麼勇敢、多麼珍惜自由…不像那些（俄羅斯）人的統治方式，他們的軍隊在被占領的土地上生平第一次看到馬桶，而且連普通家用電器都要偷。」

澤倫斯基說，俄軍「在我們的土地上，重現歐洲二戰期間的慘劇」；他同時批評西方國家的制裁不夠嚴厲。

他強調：「我們抵禦俄軍長達50天，這是一項成就，數以百萬計烏克蘭人的成就。」

澤倫斯基說：「你們都是英雄。所有頑強抵抗、永不放棄的烏克蘭男女都是，我們終將獲得勝利，並讓烏克蘭恢復和平。我確信這一點。」（譯者：施施/核稿：曾依璇）1110415

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