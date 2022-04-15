CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心

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美國中央情報局局長伯恩斯14日表示，對於俄羅斯可能在烏克蘭動用戰術或低當量核武器的威脅不能掉以輕心。圖為馬立波住宅區3月29日遭俄軍砲擊。（安納杜魯新聞社）

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯今天表示，面對俄羅斯可能在烏克蘭動用戰術或低當量核武器的威脅不能掉以輕心，但CIA尚未看到很多實際證據加深這項疑慮。

路透社報導，這是伯恩斯（William Burns）自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來最廣泛的公開評論，凸顯1945年以來針對歐洲國家的最大規模攻擊事件動用核武風險升高的憂心。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親信、聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天稍早警告北大西洋公約組織（NATO），若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將在加里寧格勒（Kaliningrad）部署核武和極音速飛彈。俄羅斯最西端的領土加里寧格勒位於波羅的海地區，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

伯恩斯在喬治亞理工學院（Georgia Tech）談到蒲亭「可能的絕望」和挫折感。俄軍在進攻烏克蘭首都基輔失利後蒙受重大損失，已被迫自烏克蘭北部部分地區撤離。

伯恩斯表示，基於這些理由，「我們誰都不能對（俄羅斯）可能訴諸戰術核武或低當量核武所構成的威脅掉以輕心」。

不過，儘管克里姆林宮言詞上稱將世界最大核武庫提升至高度戒備狀態，「我們尚未見到很多實際證據，顯示這類會加深疑慮的調動或軍事部署行動」。

戰術核武和低當量核武是指設計用於戰場的核武，部分專家評估俄羅斯約有這類可由空軍、海軍和地面部隊投送的2000枚核彈。

伯恩斯去年3月接掌CIA這個美國主要情治機構，這是他上任以來首次公開演說。伯恩斯在演說結尾時就提倡武器管制的美國前參議員能恩（Sam Nunn）提問做了上述回應。

這位前職業外交官在議題廣泛的演說中表示，美國情報單位去年秋季就開始蒐集有關蒲亭計劃「大舉入侵」烏克蘭的情資，內容「令人不安且詳細」。

曾任美國駐俄大使的伯恩斯指出，美國總統拜登去年11月派他前往莫斯科，「直接向蒲亭和他幾名最親近的幕僚傳達我方對他計劃發動戰爭，以及（若真的發動戰爭後）俄羅斯面臨後果的沉重關切」。

他繼續說：「我對聽到的回應感到不安。」 他表示，儘管蒲亭當時可能尚未做出最後決定，但他似乎確信俄軍會「以最小代價快速取得決定性勝利」。

伯恩斯表示，蒲亭認為美國在歐洲的盟邦因各自國內政治分心，還說他擁有「防範制裁」的外匯儲備戰爭資金。

他說：「這些方面都一一證明蒲亭錯了。」

伯恩斯表示，美國情報對於烏克蘭對抗俄軍至關重要，並說俄軍在烏克蘭布查鎮（Bucha）犯下的「罪行駭人」。

在其他方面，伯恩斯談到中國是難纏的競爭對手，企圖在每個領域超越美國，包括從經濟、軍力到太空和網際空間等。

他說，中國國家主席習近平的野心「相當具有威脅性」，包括北京恐企圖以武力攻占台灣。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110415