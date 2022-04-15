烏克蘭聲東擊西立大功 飛彈打沉俄國黑海艦隊旗艦莫斯科號[影]
2022/4/15 04:32（4/15 08:07 更新）
影片來源：FRANCE 24 English
（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）爆炸起火，數家俄羅斯通訊社今天報導，俄國國防部表示，莫斯科號已在惡劣天候中被拖回港口途中沉沒。
路透社報導，俄國國防部今天稍早表示，這艘蘇聯時期的船艦已因大火嚴重受損。烏克蘭方面則稱，莫斯科號起火是因為被烏方飛彈攻擊。
一名美國國防高官先前表示，美方認為，莫斯科號飛彈巡洋艦
還在對付艦上火勢，且據信船體已嚴重毀損，美方假定這艘船艦將前往克里米亞半島的塞凡堡 （Sevastopol）。
莫斯科號小百科
- 名稱：莫斯科號（蘇聯時期名為「光榮」號）
- 型號：光榮級巡洋艦
- 角色：俄羅斯海軍黑海艦隊的旗艦
- 下水：1979年
- 服役：1983年1月成軍
- 噸位：12,490噸
- 長度：186.4公尺
- 最寬：20.8公尺
- 時速：32節（約59公里／小時）
- 武裝：S-300等防空飛彈、反艦飛彈、艦砲、魚雷等
看更多
關閉
根據軍事分析師，莫斯科號配備16枚飛彈，若失去作戰能力，將使俄國在黑海的戰鬥力大減。（譯者：楊昭彥）1110415
俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號爆炸起火後沉沒。圖為莫斯科號同型艦。（圖取自維基共享資源；作者Ministry of Defence，CC BY 4.0）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀