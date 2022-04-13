美稱掌握可靠資訊 指俄軍恐在馬立波動用化武

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美國表示已掌握「可靠資訊」，俄羅斯可能會在進攻烏克蘭受圍困城市馬立波期間使用「化學製劑」。圖為馬立波居民3月18日在親俄份子的控制下嘗試撤離。（安納杜魯新聞社）

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國表示已掌握「可靠資訊」，俄羅斯可能會在進攻烏克蘭受圍困城市馬立波（Mariupol）期間使用「化學製劑」，再度引發外界對於使用這類違禁武器的擔憂。

法新社報導，俄國2月24日入侵烏克蘭以來，西方國家和基輔當局就告誡莫斯科不要使用任何化學武器，然而本週未經證實的報導指出，俄軍恐怕早已動用這類武器，這類隱憂隨之升高。

禁止化學武器組織（OPCW）昨天表示，對馬立波可能已遭化學武器攻擊一事感到「擔憂」，這座被俄軍圍困的戰略港市位於烏克蘭東部，戰況激烈。

俄羅斯和烏克蘭都是禁止化學武器組織成員國，這個組織提到「雙方就可能濫用有毒化學物質提出相關指控」。

參與保衛馬立波的烏克蘭亞速營（Azov battalion）11日表示，俄軍一架無人機在馬立波對軍人和平民投下「有毒物質」。

亞速營聲稱人們出現呼吸困衰竭和神經系統問題。

亞速營領導者畢列茨基（Andrei Biletsky）在通訊軟體Telegram的影片訊息中說：「3人明顯出現戰爭用化學物質中毒跡象，但沒有造成災難性後果。」

畢列茨基指控俄國攻擊馬立波亞速（Azovstal）冶煉廠期間使用化學武器。

這項指控尚未獲得任何獨立消息來源證實，不過烏克蘭、英國和美國方面都表示正在試圖查證。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，他「無法證實」上述指控。

但他繼續說道：「我們掌握可靠消息，俄軍可能使用各種防暴劑，包括混合化學製劑的催淚瓦斯，會引發更強烈症狀，藉此削弱烏克蘭戰士和平民的戰力，作為奪下馬立波侵略攻勢的一部分。

馬立波遭圍困數週，烏克蘭部隊警告當地即將淪陷。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，關於俄軍是否在馬立波使用化學武器一事，目前不可能得出百分之百確定的結論，因為現在不可能在這座城市執行適當的調查工作。

澤倫斯基今天凌晨發表演說，稱有些俄羅斯人士一再威脅要動用化學武器，意味西方國家現在必須採取行動，以防俄方部署這類武器。他並未提供細節。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110413