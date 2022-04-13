俄軍涉屠殺烏克蘭平民 拜登首度指控蒲亭種族滅絕

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美國總統拜登（圖）12日指控俄羅斯總統蒲亭的部隊在烏克蘭實施種族滅絕，這是他首度以「種族滅絕」一詞形容烏克蘭情勢。（圖取自facebook.com/joebiden）

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（中央社美國愛荷華州首府狄蒙12日綜合外電報導）美國總統拜登今天指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的部隊在烏克蘭實施種族滅絕，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞形容烏克蘭情勢。

綜合法新社和路透社報導，記者詢問拜登今天稍早在演說中使用 種族滅絕 什麼是種族滅絕？ 種族滅絕（genocide）最早由波蘭籍猶太法律學者萊姆金在1944年提出，指人為、系統性、有計劃性對一個或一些種族、民族、宗教或人民團體進行全部或局部屠殺。（法律學者對於「局部」的程度仍存在爭議） 聯合國大會1948年12月9日通過第260A號決議「防止及懲治滅絕種族罪公約」，簡稱CPPCG條約，於1951年1月12日生效。其中第2條對種族滅絕行為定義如下： 蓄意全部或局部消滅某一國族、族群、種族或宗教團體，犯有下列行為之一者 殺害該團體成員。

致使該團體成員在身體或精神上遭受嚴重傷害。

故意使該團體處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部的生命。

強制施行辦法，意圖防止該團體內成員生育。

強迫轉移該團體之兒童至另一團體。 看更多 關閉 一詞時，拜登說，「是的，我稱之為種族滅絕」。

他接著說：「愈來愈清楚的是，蒲亭甚至試圖抹殺能夠作為烏克蘭人的想法，而且證據愈來愈多。」

拜登表示，最終將由法院確定俄羅斯被控在烏克蘭對平民實施暴行的所作所為是否構成種族滅絕。

他說：「我們會讓律師在國際上決定這是否符合條件，但在我看來確實是如此。」

拜登還說：「更多證據正在浮現，能夠證明俄羅斯人在烏克蘭的駭人作為。我們對這場毀滅性衝突將會有更多了解。」

數以百計平民據報在基輔市郊布查鎮（Bucha）慘遭屠殺景象震驚世人，引發各界強烈譴責，此前，烏克蘭就一直指控俄羅斯犯下戰爭罪。

拜登曾將蒲亭描述為「戰犯」，並主張就所謂的暴行對蒲亭進行審判。

但美國先前一直未以「種族滅絕」一詞來形容烏克蘭危機，因為其中存在嚴格的法律定義和相關指控所包含的沉重含義。

拜登4日曾被媒體問及是否同意發生在烏克蘭首都基輔附近布查鎮（Bucha）的暴行構成種族滅絕時，他回應，「不，我認為這是一種戰爭罪行」。

拜登今天走訪愛荷華州談及替代能源時表示，正盡一切所能透過行政命令降低價格，並解決蒲亭造成的價格上漲，「你的家庭預算、加滿油箱的能力，不該取決於一個獨裁者是否在半個世界之外宣戰並犯下種族滅絕」。

根據國際法，種族滅絕是意圖全面或部分摧毀一個民族、種族、族裔或宗教團體，而依據聯合國公約，這包括透過殺戮、嚴重的身體或精神傷害、造成致命條件和防止生育措施等。

拜登曾就俄烏衝突發表過一些聲明，使得美國官員後來必須出面澄清。拜登最近一次訪問波蘭時在演說尾聲脫稿演出，表示蒲亭不應該被允許繼續掌權，引發爭議。白宮稍後澄清，美國的政策並非尋求政權更迭。

種族滅絕被認為是最嚴重的國際罪行，最初用來描述納粹大屠殺（Nazi Holocaust），1948年在一項聯合國公約中被認定為國際法下的罪行。

自冷戰結束以來，美國國務院7度正式使用種族滅絕一詞，分別描述波士尼亞、盧安達、伊拉克和蘇丹達佛地區（Darfur）的大屠殺，以及伊斯蘭國（IS）對亞茲迪人（Yazidis）和其他少數民族的攻擊，還有中國對待維吾爾人和其他穆斯林的行為，和緬甸軍方今年對洛興雅（Rohingya）少數民族的迫害。中國否認種族滅絕指控。

在美國國務院，這類決定通常需要經過一絲不苟的內部程序。不過官員表示，最終決定權仍在國務卿手中，他將衡量此舉是否會促進美國利益。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110413