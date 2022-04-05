更多編輯台推薦新聞：
李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報4/5
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

拜登再批蒲亭為戰爭犯 盼對俄羅斯實施更多制裁

2022/4/5 07:09（4/5 07:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登（圖）4日再指責俄羅斯總統蒲亭是戰爭犯。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國總統拜登（圖）4日再指責俄羅斯總統蒲亭是戰爭犯。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國總統拜登今天指責俄羅斯總統蒲亭是戰爭犯，應進行戰爭罪行審判。白宮國安顧問蘇利文則表示，俄軍正修改戰爭目標，將集中攻擊烏克蘭東部與南部。

拜登（Joe Biden）今天在返回白宮時向媒體表示，發生在烏克蘭首都基輔附近布查鎮（Bucha）的暴行證明蒲亭（Vladimir Putin）是個戰爭犯，應該被追究責任，進行「戰爭罪行審判」。

對於媒體追問是否同意這是種族滅絕時，拜登表示，「不，我認為這是一種戰爭罪行」。但他表示，希望對俄國實施更多制裁措施。

蘇利文（Jake Sullivan）隨後在白宮例行媒體簡報中表示，俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，來自布查鎮的暴行提供進一步證據。美國將與世界合作，確保對這些罪行全面問責，並將與歐洲盟友密切合作，進一步制裁，以加重對蒲亭與俄羅斯的壓力。

他也指出，美方評估俄羅斯正在修改戰爭目標，重新部署軍隊，將進攻行動集中在烏克蘭東部與南部，而不是瞄準烏克蘭大部分領土。所有跡象均表明俄羅斯將尋求包圍並壓制烏克蘭東部的烏軍，俄羅斯指揮官正從烏克蘭北部重新部署軍力到烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區。

蘇利文表示，俄羅斯仍擁有超越烏克蘭的軍力，且正將軍事力量集中在更少的攻擊線上，這並不意味俄軍將在烏克蘭東部取得勝利。他也警告俄羅斯可能繼續攻擊平民。

他指出，美國政府持續提供烏克蘭安全援助，提供可用的武器設備與人道救援。拜登上週宣布再提供3億美元的軍事援助，從俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已經提供16.5億美元（約新台幣472億元）武器與彈藥等軍事援助。（編輯：周永捷）1110405

延伸閱讀
布查鎮平民遭俄軍屠殺 澤倫斯基控種族滅絕罪行俄軍撤基輔郊區犯下殘忍暴行 孩童遺體殘缺不全烏克蘭布查鎮倖存者：俄軍家門口埋地雷炸飛民眾烏克蘭基輔郊區出現亂葬崗 衛星影像曝13.7公尺長壕溝烏克蘭布查現況一次看 逾300平民遭屠殺震撼國際美駐聯合國大使：將要求把俄羅斯踢出人權理事會拜登批蒲亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判拜登稱蒲亭疑軟禁幕僚 一意孤行續侵烏克蘭拜登稱不能讓蒲亭續掌權 專家憂恐使情勢惡化
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀