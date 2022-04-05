拜登再批蒲亭為戰爭犯 盼對俄羅斯實施更多制裁

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國總統拜登今天指責俄羅斯總統蒲亭是戰爭犯，應進行戰爭罪行審判。白宮國安顧問蘇利文則表示，俄軍正修改戰爭目標，將集中攻擊烏克蘭東部與南部。

拜登（Joe Biden）今天在返回白宮時向媒體表示，發生在烏克蘭首都基輔附近布查鎮（Bucha）的暴行證明蒲亭（Vladimir Putin）是個戰爭犯，應該被追究責任，進行「戰爭罪行審判」。

對於媒體追問是否同意這是種族滅絕時，拜登表示，「不，我認為這是一種戰爭罪行」。但他表示，希望對俄國實施更多制裁措施。

蘇利文（Jake Sullivan）隨後在白宮例行媒體簡報中表示，俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，來自布查鎮的暴行提供進一步證據。美國將與世界合作，確保對這些罪行全面問責，並將與歐洲盟友密切合作，進一步制裁，以加重對蒲亭與俄羅斯的壓力。

他也指出，美方評估俄羅斯正在修改戰爭目標，重新部署軍隊，將進攻行動集中在烏克蘭東部與南部，而不是瞄準烏克蘭大部分領土。所有跡象均表明俄羅斯將尋求包圍並壓制烏克蘭東部的烏軍，俄羅斯指揮官正從烏克蘭北部重新部署軍力到烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區。

蘇利文表示，俄羅斯仍擁有超越烏克蘭的軍力，且正將軍事力量集中在更少的攻擊線上，這並不意味俄軍將在烏克蘭東部取得勝利。他也警告俄羅斯可能繼續攻擊平民。

他指出，美國政府持續提供烏克蘭安全援助，提供可用的武器設備與人道救援。拜登上週宣布再提供3億美元的軍事援助，從俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已經提供16.5億美元（約新台幣472億元）武器與彈藥等軍事援助。（編輯：周永捷）1110405