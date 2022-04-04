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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

烏克蘭布查現況一次看 逾300平民遭屠殺震撼國際

2022/4/4 12:26（4/4 16:26 更新）
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俄羅斯部隊撤離烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）後，當地一座教堂本週發現亂葬崗。（法新社）
俄羅斯部隊撤離烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）後，當地一座教堂本週發現亂葬崗。（法新社）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭今天指控俄羅斯部隊在基輔市郊布查鎮（Bucha）大肆「屠殺」，街道上可見平民屍體。基輔市長說逾300名平民遇害，他指控這是種族滅絕，俄軍要滅絕烏克蘭人。

法新社整理布查鎮目前最新狀況：

● 殘破的城鎮

位於基輔郊區的布查鎮人口約3萬7000人，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，布查鎮與鄰近的伊爾平（Irpin）都遭到俄軍猛烈攻擊。

布查鎮在俄軍開戰的第3天，也就是2月26日即遭占領，長達一個多月無法進入後，3月31日砲擊停止，烏軍才得以在前幾天完全進入。

法新社記者4月2日看到公寓建築物被砲彈炸出大洞，多輛車受損，街道滿是瓦礫或掉落的電線。因為戰火走不了而留在布查鎮的民眾沒水沒電，只能在酷寒氣溫下度日。

目擊者告訴法新社，在俄羅斯部隊中看到車臣戰士。

● 街上約20多具屍體

法新社記者4月2日目擊，布查鎮單是一條街上就有至少22名著平民服飾的死者屍體，其中一人倒臥人行道，旁邊還有輛自行車。

目前還無法判斷這些人的死因，但至少兩人頭部有大片傷勢。這些死者的臉部皮膚呈蠟色，可見他們陳屍街頭已至少數日。

布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）表示，這些人都是遭俄軍從後腦「行刑式」槍殺。

烏克蘭外交部長庫列巴3日表示，首都基輔市郊布查鎮許多平民遇害，是遭到俄軍「蓄意屠殺」。圖為布查的街道上2日有多具平民遺體。（法新社）
烏克蘭外交部長庫列巴3日表示，首都基輔市郊布查鎮許多平民遇害，是遭到俄軍「蓄意屠殺」。圖為布查的街道上2日有多具平民遺體。（法新社）

● 「亂葬崗」

一座教堂後方的壕溝內發現57具屍體棄置，他們都身穿平民裝束，有些沒被掩埋或只部分掩埋。

費德魯克今天說，已將280名受害者葬在一起，因為附近沒有墓地可用。

● 有多少受害者？

今天前來布查鎮的基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）告訴法新社，確切受害人數不明。

「我們認為有超過300名平民身亡。這不是戰爭，這是種族滅絕，滅絕烏克蘭人。」

● 國際譁然

布查鎮的景象引發國際譁然，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，布查鎮屍橫遍野的景象「讓人震撼」。

英國表示，必須以戰爭罪調查這種「駭人的行為」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，這種景象「讓人無法承受」，俄國當局必須「對這些犯罪有所回應」。德國則表示，布查鎮平民死亡是「可怕的戰爭罪」，「不能不處理」，呼籲針對莫斯科祭出新制裁。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110404

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