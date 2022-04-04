烏克蘭布查鎮屠殺案畫面駭人 俄羅斯稱美國抹黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯外交部表示，烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）平民死亡畫面，是受美國「指使」而產生，為抹黑俄羅斯的陰謀一環。

路透社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨晚在國家電視台上的訪問中說：「誰是挑釁行動的幕後黑手？當然是美國和北大西洋公約組織（NATO）。」

沙卡洛娃表示，西方對於平民陳屍畫面立即發出強烈抗議，顯示早就知道內情，這是玷汙俄羅斯名聲的計畫一部分。

「此案在我看來，這些（關於俄羅斯的）聲明是在這些資料出現短短幾分鐘內發出，無疑顯示出此事是受到何人『指使』。」

烏克蘭有關當局昨天表示，在俄軍撤離基輔郊區後，他們發現附近城鎮有數百具平民屍體，有些被綑綁並遭到近距離槍擊致死。他們說，已在調查俄軍可能犯下的戰爭罪行。

俄羅斯有關當局說，放送來自布查鎮的照片和畫面是在「挑釁」，目的是影響莫斯科和基輔當局之間的和平談判。俄羅斯國防部表示，這些畫面「又是基輔政權刻意安排的傑作」。

布查鎮屍橫遍野的畫面引發國際憤慨，西方國家要求對那些在烏克蘭犯下戰爭罪者究責。俄羅斯要求聯合國安全理事會今天召開會議，討論俄方口中的「烏克蘭激進分子（在布查鎮的）挑釁行為」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110404