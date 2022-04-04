更多編輯台推薦新聞：
無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施
政治

無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭7/300

俄否認在布查殺害平民 要求召開安理會會議

2022/4/4 11:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部3日綜合外電報導）鑒於烏克蘭指控俄羅斯軍隊在基輔市郊布查鎮屠殺平民百姓，俄方要求聯合國安理會明天召開會議，討論它口中的「烏克蘭激進分子挑釁行為」，指基輔意圖打斷和平談判。

路透社報導，俄羅斯常駐聯合國首席副代表鮑蘭斯基（Dmitry Polansky）在通訊軟體Telegram寫道：「有鑒於烏克蘭激進分子在布查鎮（Bucha）明目張膽地挑釁行為，俄國已要求聯合國安理會召開會議。」

法新社報導，基輔（Kyiv）市郊布查鎮幾座亂葬崗埋有數百具遺體的事件曝光後，烏克蘭和西方領袖大為憤怒，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）直接怪罪莫斯科屠殺平民。

俄羅斯否認指控，說相關畫面是基輔當局一手設的局。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，明天的安理會開會是要討論基輔當局試圖中斷和平談判，藉著布查鎮的「挑釁行為」升高暴力局勢。

沙卡洛娃在Telegram平台上寫道：「俄羅斯聯邦要求聯合國安理會，針對烏克蘭軍隊和激進分子在布查鎮所作挑釁行為召開會議。」

沙卡洛娃說：「基輔政權下個犯罪的背後意圖，就是要斷送和平協商，並升高暴力衝突。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110404

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀