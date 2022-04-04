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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏克蘭基輔郊區出現亂葬崗 衛星影像曝13.7公尺長壕溝

2022/4/4 10:26（4/4 11:12 更新）
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美國民間企業馬薩爾科技說，衛星影像顯示，基輔市郊布查鎮教堂的地面有挖一條約13.7公尺長的壕溝。（圖取自Maxar Technologies網頁discover.digitalglobe.com）
美國民間企業馬薩爾科技說，衛星影像顯示，基輔市郊布查鎮教堂的地面有挖一條約13.7公尺長的壕溝。（圖取自Maxar Technologies網頁discover.digitalglobe.com）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯部隊撤離烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）後，當地一座教堂本週發現亂葬崗，美國民間企業馬薩爾科技今天說，衛星影像顯示，教堂的地面有挖一條約13.7公尺長的壕溝。

路透社記者昨天前往布查，在鎮上街道見到一具具遺體。布查位於基輔西北方37公里處，有一座教堂出現的亂葬崗仍未填平，屍袋堆在一起，有些甚至手腳露出。

烏克蘭今天指控俄軍在布查鎮「屠殺」平民。俄國否認相關指控，並稱這是烏克蘭在「挑釁」。烏軍收復多個城鎮，包括布查鎮；俄軍重新集結，聚焦烏克蘭東部戰事。

蒐集並公布烏克蘭衛星影像的馬薩爾科技（Maxar Technologies）表示，布查一座名叫St. Andrew and Pyervozvannoho All Saints的教堂，3月10日出現挖掘大型墳塚的初步跡象。

馬薩爾科技說：「3月31日的更新畫面顯示，教堂附近一塊區域的西南面，有一條長約45英尺（約13.7公尺）的壕溝。」

路透社未能立即證實影像真偽，目前不清楚馬薩爾科技提供的影像與路透社記者昨天到訪的教堂是否為同一座。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110404

烏克蘭布查大型亂葬崗掀戰爭罪疑慮 聯合國籲保存證據

（中央社日內瓦3日綜合外電報導）聯合國今天表示，在烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近小鎮布查（Bucha）發現的亂葬崗，引發潛在戰爭罪行的嚴重疑慮；聯合國並強調保存證據的重要性。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署說：「就目前所知情況，確實引發兩大嚴重且令人不安的疑慮，一是潛在戰爭罪行，二是重大違反國際人道法。」

烏克蘭官員昨天表示，亂葬崗內埋了近300具遺體；就法新社所見，在單單一條街上，至少有20具穿著平民衣服的遺體。

聯合國人權事務高級專員公署說，赴當地的聯合國人員尚未能證實烏克蘭官員通報的死亡人數或相關細節。

不過，聯合國人權事務高級專員公署指出：「就目前相關照片和影片所呈現，包括死者雙手被反綁在背後的畫面，讓我們極為關切。」

聯合國人權事務高級專員公署說：「採取措施以確保證據保存，也很重要。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110404

俄羅斯部隊撤離烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）後，當地一座教堂本週發現亂葬崗。（法新社）
俄羅斯部隊撤離烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）後，當地一座教堂本週發現亂葬崗。（法新社）
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