丹娜絲逼近台南預防撤離9人 安平低窪區布設抽水機

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）颱風丹娜絲來襲，台南市災害應變中心今天上午提升為一級開設，至中午為止預防性撤離9人，由於颱風低壓引發海平面升高，在安平區低窪地區及運河周邊布設移動式抽水機。

市長黃偉哲上午主持應變中心第1次工作會報後，前往南區灣裡地區視察抽水站工程地點排水情況。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，目前台南市整備工作進行一切順利，包括民眾預防性撤離、抽水機具整備、排水溝渠疏通、路樹傾倒災害搶救整備、水閘門運作巡檢等，都是持續監控重點。

黃偉哲表示，颱風丹娜絲行經台灣海峽，研判對台南衝擊大，市府迅速成立災害應變中心，加上平時就落實整備抽排水量能、清淤、緊急撤離等工作，若不幸有災害發生，可緊急應變，但最怕人算不如天算，因此要求各單位再三詳實檢查，務必不能有任何出錯。

台南市政府提供資料指出，截至中午預防性撤離共9人，包括六甲區大丘里7人、楠西區密枝里1人、龍崎區龍船里1人。

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市府表示，由於颱風低壓引發海平面升高，水利局已在安平區低窪地區及運河周邊布設移動式抽水機，協助加速抽排；另外，全市共513台移動式抽水機及66座抽水站，均已處於預備狀態，隨時啟動協助抽排，預防大規模積淹水發生。

市府說明，全市預警性封橋共15座，預警性封路1處，並於市府災害應變告示網公告劃定海岸線、溪流、土石流地區及漁港泊地等警戒區，呼籲民眾暫勿前往相關區域，確保自身安全。（編輯：陳仁華）1140706