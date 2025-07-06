加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲變中颱可能再增強 預測路徑非常貼近西部沿海
首頁 / 地方
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲3/113
首頁 / 地方

丹娜絲逼近台南預防撤離9人 安平低窪區布設抽水機

2025/7/6 12:41（7/6 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風丹娜絲來襲，台南市長黃偉哲（前中）6日前往南區灣裡地區視察抽水站工程地點排水情況。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月6日
颱風丹娜絲來襲，台南市長黃偉哲（前中）6日前往南區灣裡地區視察抽水站工程地點排水情況。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）颱風丹娜絲來襲，台南市災害應變中心今天上午提升為一級開設，至中午為止預防性撤離9人，由於颱風低壓引發海平面升高，在安平區低窪地區及運河周邊布設移動式抽水機。

市長黃偉哲上午主持應變中心第1次工作會報後，前往南區灣裡地區視察抽水站工程地點排水情況。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，目前台南市整備工作進行一切順利，包括民眾預防性撤離、抽水機具整備、排水溝渠疏通、路樹傾倒災害搶救整備、水閘門運作巡檢等，都是持續監控重點。

黃偉哲表示，颱風丹娜絲行經台灣海峽，研判對台南衝擊大，市府迅速成立災害應變中心，加上平時就落實整備抽排水量能、清淤、緊急撤離等工作，若不幸有災害發生，可緊急應變，但最怕人算不如天算，因此要求各單位再三詳實檢查，務必不能有任何出錯。

台南市政府提供資料指出，截至中午預防性撤離共9人，包括六甲區大丘里7人、楠西區密枝里1人、龍崎區龍船里1人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府表示，由於颱風低壓引發海平面升高，水利局已在安平區低窪地區及運河周邊布設移動式抽水機，協助加速抽排；另外，全市共513台移動式抽水機及66座抽水站，均已處於預備狀態，隨時啟動協助抽排，預防大規模積淹水發生。

市府說明，全市預警性封橋共15座，預警性封路1處，並於市府災害應變告示網公告劃定海岸線、溪流、土石流地區及漁港泊地等警戒區，呼籲民眾暫勿前往相關區域，確保自身安全。（編輯：陳仁華）1140706

#水利局
#南區
#黃偉哲
#颱風
#安平區
#丹娜絲
黃偉哲
瘋芒再現 黃偉哲攜台南芒果大馬促銷獲好評颱風丹娜絲逼近 黃偉哲大馬行銷芒果後立刻返台
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲逼近 國軍災害應變中心一級開設加強警戒
86
更多編輯台推薦新聞：