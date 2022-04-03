烏克蘭副總理：俄軍綁架11名村鎮長 1人遭殺害

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭副總理韋列舒克今天表示，已有11名烏克蘭社區領袖遭到俄羅斯軍隊綁架，其中一人已經遇害。

韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體Telegram發布影音表示：「到今天為止，基輔、刻松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和頓內茨（Donetsk）地區有11名社區領袖被擄走。」

「我們正通知紅十字國際委員會（ICRC）、聯合國及所有可能的組織，就像其他平民失蹤一樣。」

韋列舒克促請「每一個人都要盡其所能讓他們回來。」

韋列舒克宣布，基輔西部莫蒂金村（Motyjin）村長蘇肯科（Olga Sukhenko）及丈夫遭俄羅斯士兵「擄走並殺害」。

檢察官在3月26日宣布他們遭到綁架。

聯合國難民署（UNHCR）今天說，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，在短短5週多的時間，已有417萬6401名烏克蘭人逃到國外，今天比昨天增加3萬8559人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110403