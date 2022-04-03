更多編輯台推薦新聞：
陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡
一週大事

威爾史密斯奧斯卡動粗、東南水泥事故…一週大事看這裡

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭副總理：俄軍綁架11名村鎮長 1人遭殺害

2022/4/3 21:05（4/3 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭副總理韋列舒克3日表示，已有11名烏克蘭社區領袖遭到俄軍綁架。（圖取自facebook.com/vereschuk.iryna）
烏克蘭副總理韋列舒克3日表示，已有11名烏克蘭社區領袖遭到俄軍綁架。（圖取自facebook.com/vereschuk.iryna）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭副總理韋列舒克今天表示，已有11名烏克蘭社區領袖遭到俄羅斯軍隊綁架，其中一人已經遇害。

韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體Telegram發布影音表示：「到今天為止，基輔、刻松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和頓內茨（Donetsk）地區有11名社區領袖被擄走。」

「我們正通知紅十字國際委員會（ICRC）、聯合國及所有可能的組織，就像其他平民失蹤一樣。」

韋列舒克促請「每一個人都要盡其所能讓他們回來。」

韋列舒克宣布，基輔西部莫蒂金村（Motyjin）村長蘇肯科（Olga Sukhenko）及丈夫遭俄羅斯士兵「擄走並殺害」。

檢察官在3月26日宣布他們遭到綁架。

聯合國難民署（UNHCR）今天說，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，在短短5週多的時間，已有417萬6401名烏克蘭人逃到國外，今天比昨天增加3萬8559人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110403

延伸閱讀
俄羅斯稱和平談判進展不足 俄烏總統還不能會面協商烏克蘭敖德薩港遭空襲 爆炸濃煙與火光接踵而至烏克蘭指控俄軍攻擊南部示威民眾 4人嚴重燒傷烏克蘭指俄方口頭同意和談提案 澤倫斯基蒲亭可能在土耳其會晤俄飛彈毀烏克蘭煉油廠 馬立波持續嘗試撤離平民挺烏民團：台灣應借鏡烏克蘭堅毅抗戰態度俄軍占領月餘撤離 布查民眾淚見老友陳屍家前
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀