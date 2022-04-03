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烏克蘭指俄方口頭同意和談提案 澤倫斯基蒲亭可能在土耳其會晤

2022/4/3 07:10（4/3 07:57 更新）
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圖左為俄羅斯總統蒲亭，右為烏克蘭總統澤倫斯基。（左圖取自twitter.com/kremlinrussia_e，右圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭首席談判代表阿拉哈米亞2日表示，莫斯科當局已「口頭」同意烏克蘭的主要提案，升高終結戰爭和談有所進展的希望，而兩國領導人「最可能」會在土耳其會晤。

法新社報導，阿拉哈米亞（David Arakhamia）告訴烏克蘭電視台，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的任何會晤，「最可能」會在土耳其登場。

阿拉哈米亞說：「俄羅斯聯邦已針對所有立場提出正式答覆，即他們接受（烏克蘭的）那些立場，除了（2014年遭俄羅斯兼併的）克里米亞（Crimea）議題以外。」

他又說，雖然「無正式書面確認」，但俄方已「口頭」同意。

阿拉哈米亞發表此談話的時機，正值烏克蘭當局指稱它已重新掌控整個基輔地區。

阿拉哈米亞表示，莫斯科已在談判中同意，針對烏克蘭中立地位舉辦公投「將會是擺脫此情勢的唯一途徑」。

詢及倘若烏克蘭人投票反對國家中立地位將會發生什麼，阿拉哈米亞回答稱：「我們要不是恢復戰爭狀態，就是重返新談判。」

克里姆林宮一向堅持，烏克蘭必須採取中立地位。

阿拉哈米亞指出，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於4月1日「分別與我們以及蒲亭通話」，指稱他將會主辦兩國領導人會晤。他又說：「日期或地點均不明，但我們認為最可能會在安卡拉（Ankara）或伊斯坦堡（Istanbul）。」

土耳其與俄羅斯及烏克蘭均維持良好關係，且一直尋求調解雙方衝突。自從蒲亭下令入侵烏克蘭以來，澤倫斯基一再要求與蒲亭面對面談判。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110403

烏克蘭首席談判代表2日表示，總統澤倫斯基「最可能」會在與烏俄有地緣關係的土耳其會晤俄羅斯總統蒲亭。（中央社製圖）
烏克蘭首席談判代表2日表示，總統澤倫斯基「最可能」會在與烏俄有地緣關係的土耳其會晤俄羅斯總統蒲亭。（中央社製圖）
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